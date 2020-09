Tipps fürs Wochenende im Südharz

Nicht wie in den Vorjahren in den Innenhof, sondern hinter die Traditionsbrennerei lädt Thomas Müller am Sonntag zum Erntedankfest ein. Das Bild ist ein Archiv-Foto.

Opernpremiere in Nordhausen

Die heitere Oper „The Fairy Queen“, der Shakespeares „Sommernachtstraum“ zugrunde liegt, hat am Freitag, 25. September, Premiere im Theater. Beginn der Vorstellung ist 19.30 Uhr.

Jazzfest-Eröffnung in Nordhausen

Das 37. Nordhäuser Jazzfest wird am Freitag, 25. September, in der Blasiikirche eröffnet. Ab 20 Uhr gastiert hier das Vollblutmusikerduo Friend’n’Fellow mit Jazz, Blues, Country und natürlich: Soul.

Grüner Markt in Nordhausen

Zum Grünen Markt mit Zwiebelzopf und Kürbis wird am Samstag, 26. September, von 8 bis 14 Uhr vor das Rathaus geladen. Obst und Gemüse, Käse, Gewürze, Fisch, Fleisch sowie Wurstwaren werden feilgeboten. Ebenfalls im Angebot: Brot, Kuchen, Blumen und Stauden.

Garagen-Flohmarkt in Harztor

Ein Dorf-Garagenflohmarkt in Niedersachswerfen und Harzungen findet am Samstag, 26. Dezember, statt. Zwischen 10 und 17 Uhr öffnen viele Familien Höfe und Garagen. Marktbesucher können in Niedersachswerfen an der Kirche parken und sich auf einen Rundgang über Hoheits- und Alexander-Puschkin-Straße machen. Auch am Eberthof, in der Harzstraße, Friedhofstraße, in der Kleinen Bahnhofstraße, Straße am Sportplatz, in der Bernsdorfstraße und in der Goethestraße werden Trödeljäger fündig. Teilnehmer sind dank gelber und grüner Luftballons zu erkennen. In Harzungen beteiligen sich fünf Familien, allesamt am Radweg.

Erntedank in Traditionsbrennerei in Nordhausen

In ein herbstliches Kleid hüllt sich am Sonntag, 27. September, die Traditionsbrennerei zum Erntedankfest. Zahlreiche Händler bieten lauf dem Parkplatz mit der riesigen Henriette ihre Waren an. Das Fest beginnt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. Gäste sollten wegen der Sperrung der Grimmelallee auf die umliegenden kostenfreien Parkplätze ausweichen.

Literaturkreis in Niedersachswerfen

Der Literaturkreis des Ortes befasst sich am Sonntag, 27. September, mit Nino Haratischwilis „Das achte Leben“. Beginn des Abends ist 18 Uhr im Bonhoeffersaal.