Tipps fürs Wochenende im Südharz

Südharz. Märkte, Konzerte, Lesungen: Adventsstimmung wird in vielen Städten und Dörfern im Kreis verbreitet.

Das zweite Adventswochenende ist geprägt von Weihnachtskonzerten und -märkten. Doch auch anderes wie etwa eine Wanderung, eine Lesung und Kurzfilme werden geboten. Hier ein Überblick:



Kurzfilmnacht in Nordhausen

Acht Kurzfilme lassen am Freitag im Filmpalast Nordhausen in verschiedene Welten eintauchen. Ab 20 Uhr werden die besten mitteldeutschen Kurzfilme in den Kategorien Animation, Dokumentation, Fiktion und Experimental gezeigt.





Adventswanderung um Neustadt

Eine 8,5 Kilometer lange Adventswanderung durch das Harzfelder Holz startet am Samstag, 13 Uhr, am Parkplatz am Rüdigsdorfer Weg in Neustadt. An der Holzdampflok gibt’s Glühwein. Eine spontane Teilnahme ist möglich.





Humorvolle Weihnachtslesung

Anja Eisner und Susanne Hinsching bitten am Samstag ab 19 Uhr zur Weihnachtslesung ins Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen. Witzig-Skurriles mit einer Prise schwarzen Humors wird geboten.





Chorkonzert im Dom

Der Mädchenchor, Jugendchor und Jugendkammerchor der „schola cantorum weimar“ sowie der Jugendchor der Chorakademie Erfurt singen am Sonntag ab 17 Uhr im Nordhäuser Dom.





Gospel in St. Blasii

Ein Konzert gibt der Gospelchor Karibu am Sonntag ab 18 Uhr in der Blasii-Kirche Nordhausen.





Kammermusik in Schloss Heringen

Ein Kammerkonzert erklingt am Sonntag ab 11 Uhr im Schloss Heringen. Florian Bankosegger und Frank Rudhardt aus dem Loh-Orchester präsentieren die Vielfalt der Musik für Posaune und Tuba. Begleitet werden sie am Flügel von Nivia Hillerin-Filges.





Volkstanz im Tabakspeicher

Frisch geröstete Kaffeespezialitäten und Volkstanz von Kirsten Stabe und ihren Tanzpartnerinnen gibt es am Sonntag um 15 Uhr im Nordhäuser Tabakspeicher. Es darf mitgetanzt werden.





Weihnachten in Goldener Aue

Im und am Schloss findet am Samstag ab 14 Uhr Heringens Weihnachtsmarkt statt. Es wird Stollen angeschnitten, der Regelschulchor tritt auf. 15 Uhr beginnt das Weihnachtskino in der Tafelstube. Am Sonntag wird der Markt ab 14 Uhr fortgesetzt. 15 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Der erste Straßen-Advent rund um die Urbacher Kirche und in der Hauptstraße ist am Samstag ab 15 Uhr mit Chorkonzert des Görsbacher Chors, Bastelangeboten, Fußballübertragung und Überraschungen.

Vor und in der Kirche ist am Samstag ab 14.30 Uhr in Uthleben der Weihnachtsmarkt mit Andacht, Ständen, Auftritt der Kindergartenkinder um 16 Uhr und vorher Liedern vom Männerchor Goldene Aue. Der Weihnachtsmann ist 17 Uhr da, eine Stunde später startet eine Feuershow.

Das Adventssingen in Windehausen ist am Samstag um 16 Uhr an und in der Kirche mit kultureller und besinnlicher Umrahmung sowie Speisen.





MDR-Rundfunkchor zu Gast

Mit Weihnachtsliedern kommt der MDR-Rundfunkchor am Freitag ab 19.30 Uhr in die Blasii-Kirche von Nordhausen.

Weihnachtsmann auf Spaziergang

Weihnachtlich wird es im Nordhäuser Park Hohenrode am Samstag ab 14 Uhr bei einem Spaziergang mit dem Weihnachtsmann, im Parkcafé, bei der Märchenlesung um 15 Uhr sowie dem Abendspaziergang um 17 Uhr.





Weihnachten in Kleinbodungen

Im Gutshof am Kindergarten in Kleinbodungen ist am Samstag ab 14 Uhr Weihnachtsmarkt. Neben einem musikalischem Programm des Kindergartens sind Kerzenziehen und Spiele für Kinder geplant. Der Weihnachtsmann kommt zum Gutshof und gegen 15.45 Uhr spielt das Bleicheröder Bergmannsblasorchester weihnachtliche Melodien.



Adventssingen in Kleinwerther

Eine gemeinsame Andacht mit Adventssingen planen die Kirchen­gemeinde Kleinwerther und der Männergesangsverein Eintracht Sundhausen für Sonntag ab 14 Uhr in der St.-Philippus-Kirche Kleinwerther.

Zwei Konzerte des Ellricher Chors

Der Gemischte Chor Ellrich gibt am Samstag ab 17 Uhr in der Sülzhayner Kirche ein Weihnachtskonzert. Ein weiteres folgt am Sonntag ab 17 Uhr in der Wernaer Kirche.





Weihnachtsmarkt in Kehmstedt

Zum Weihnachtsmarkt lädt die Gemeinde am Sonntag vor die Kirche ein. Das bunte Treiben mit Ständen, Livemusik und Kinderkarussell beginnt 13.30 Uhr. 14 Uhr folgt eine Andacht, danach ein Bläserkonzert. Der Kindergarten präsentiert ab 15 Uhr ein Programm.





Stollenanschnitt in Ellrich

In Ellrich ist am Samstag 14 Uhr auf dem Kirchvorplatz Stollenanschnitt. Ab 15 Uhr treten die Ellricher Musikanten auf, 18 Uhr folgt die Two-Riders-Band. Am Sonntag geht es 10 Uhr in der Kirche und auf dem Kirchvorplatz mit einem Gottesdienst weiter. Gerold Seeber tritt ab 11 Uhr auf und der Kindergarten ab 14 Uhr. Der Weihnachtsmann besucht den Ellricher Markt gegen 15 Uhr.

Weihnachtsmärkte in Harztor

Ab 14 Uhr ist am Samstag der Ilfelder Weihnachtsmarkt rund um den Georgsplatz, im Heimatmuseum und in der Kirche mit zahlreichen kulturellen Angeboten auf der Bühne. Zudem werden eine Tombola, eine Krippenausstellung und ein Flohmarkt geboten.

10 bis 16 Uhr folgt am Sonntag die Fortsetzung. Gleich zu Beginn können sich alle Kinder als Bäcker ausprobieren.

In Osterode startet der Weihnachtszauber rund um die Kirche und die Linde ab 11 Uhr mit Ständen und einem Märchenspiel.





Adventsstimmung in Hohenstein

Weihnachtlich wird es in Klettenberg am Samstag ab 16 Uhr mit einer Andacht in der Kirche und einem Programm der Grundschüler. Ab 17 Uhr beginnt der Markt vor der Gemeindeverwaltung.

Der Nikolaus ist in Mackenrode am Samstag ab 14 Uhr am Kindergarten. 17 Uhr öffnet sich das Türchen des lebendigen Adventskalenders.

In Schiedungen ist am Samstag ab 15 Uhr rund um Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr Weihnachtsmarkt.





Drache bringt Weihnachtsmann

14 bis 21 Uhr ist am Samstag der Weihnachtsmarkt am Hotel Wolfsmühle in Rodishain mit Leckereien, einer Winterbar und Geschenkideen. Drache Kunibert bringt um 18 Uhr den Weihnachtsmann zum Markt.





Burgweihnacht mit Köstlichkeiten

Die Burgweihnacht auf der Ebersburg in Herrmannsacker ist am Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr. Es gibt kulinarische Köstlichkeiten.





Lipprechterode feiert

Lipprechterode feiert den zweiten Advent am Sonntag ab 14 Uhr im und vor dem Dorfgemeinschaftshaus.





Pützlingen trifft sich

Weihnachtsmarkt ist am Samstag ab 15 Uhr rund um die Pützlinger Kirche mit Glühwein und anderen weihnachtlichen Leckereien.





Kultur auf Nordhäuser Markt

Eine After-Work-Party startet am Freitag um 18 Uhr auf dem Nordhäuser Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Weihnachtliches mit der Brockenhexe und Professor Zwanziger gibt es am Samstag ab 16 Uhr im Hexenhaus auf dem Nordhäuser Lutherplatz. Musik mit den Stubenhockern folgt Sonntag ab 17 Uhr vorm Rathaus.