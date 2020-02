Bäcker Matthias Sievert hat am Sonntag in Görsbach beim Kartoffelscheibenessen wieder gut zu tun.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tipps zum Wochenende im Südharz

Um die jüdische Malerin Charlotte Salomon dreht sich eine Veranstaltung, zu der die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen sowie die Jazzwerkstatt Freitagabend einladen. In der Cyriaci-Kapelle liest die Schauspielerin Therese Hämer aus der Biographie „Bilder eines Lebens“ von Astrid Schmetterling, die vom kurzen Leben der in Auschwitz ermordeten 26-Jährigen erzählt. Ihr Vortrag wird musikalisch von der Jazzband Julie Sassoon Quartett umrahmt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Nordhausen. Unter dem Titel „Die fesselnden Verführungen“ lädt die Nordhäuserin Anja Gerlach am Valentinstag zu einem erotischen Filmabend in das Theater ein. Über die Leinwand flimmern alle drei Teile der bekannten Romantrilogie „Fifty Shades of Grey“. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr.

Sülzhayn. Die Band Depui aus Oslo spielt am Freitag um 20 Uhr im Haus des Gastes in Sülzhayn. Die Gruppe zeigt dem Publikum, wie vielfältig Rockmusik sein kann. Mit im Gepäck hat die Band ihr neues Album „Here I am“.

Nordhausen. Eine Reise in die Urzeit können Interessierte am Samstag in der Wiedigsburghalle erleben. Dort öffnet von 11 bis 17 Uhr die mobile Dinosaurier-Erlebnisausstellung mit dem Titel „Dinosaurier im Reich der Urzeit“. Über 50 täuschend echt wirkende Modelle können bestaunt und im Ausgrabungscamp selbst Fossilien ausgegraben werden. Karten gibt es an der Tageskasse.

Nordhausen. Das Stück „Like me“ des Theaterjugendclubs feiert am Samstag um 18 Uhr im Theater unterm Dach Premiere. Darin setzen sich die jungen Schauspieler mit der digitalen Social-Media-Welt auseinander.

Ilfeld. In der Georg-Marien-Kirche in Ilfeld ist am Samstag um 19.30 Uhr ein Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken zu erleben. Der Chor bringt russisch-orthodoxe Kirchengesänge, Volksweisen und Balladen zu Gehör.

Ellrich. Die Stiftung Naturschutz Thüringen sowie die Interessengemeinschaft Gedenkort Ellrich-Juliushütte laden am Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zu einem Pflegeeinsatz auf dem Gelände des Gedenkortes ein. In Vorbereitung auf den 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers am 6. April sollen Gehölze zurückgeschnitten, Gedenktafeln gereinigt oder Müll eingesammelt werden. Treffpunkt ist der Zugang über die Pontelstraße.

Görsbach. Die Sportgemeinschaft Blau-Gelb-Görsbach veranstaltet am Sonntag in der örtlichen Grundschule wieder ihr traditionelles Kartoffelscheibenessen. Von 11 bis 16 Uhr können sich die Gäste im Speisesaal die Spezialität schmecken lassen. Dazu werden hausgeschlachtete Wurst, Gurke und Quark gereicht.

Nordhausen. Die Mitglieder des Modellbahnclubs Nordhausen öffnen am Sonntag von 13 bis 17 Uhr erneut ihre Clubräume für die Besucher in der Straße der Genossenschaften. Zu bestaunen gibt es HO- und TT-Bahnanlagen, kleine Heimbahnanlagen, Dioramen sowie Vitrinenmodelle. Auch Börsenstände stehen laut dem Veranstalter zu der Veranstaltung bereit.

Nordhausen. Zur feierlichen Preisverleihung zum 11. Nordhäuser Grafikpreis der Ilsetraut-Glock-Grabe-Stiftung wird am Sonntag um 16 Uhr in das Kunsthaus Meyenburg in Nordhausen eingeladen.

Karneval

Krimderode. In der Turnhalle der Evangelischen Grundschule von Krimderode steigt Samstag um 14.30 Uhr der Seniorenkarneval. Am Sonntag wird am gleichen Ort um 15 Uhr zum Kinderfasching eingeladen.

Bleicherode. Der Bleicheröder Carneval-Club veranstaltet am Samstag um 19 Uhr seine nächste Festsitzung im Kulturhaus.

Ellrich. Die Ellricher Jecken laden am Samstag um 19.11 Uhr zu ihrer zweiten Prunksitzung in die Gaststätte Lindenhof ein.

Sülzhayn. Die Sülzhayner Karnevalisten lüften am Samstag im Rahmen ihrer ersten Festsitzung die Identität ihres neuen Prinzenpaares. Die Veranstaltung im Café im Park beginnt um 19.11 Uhr.

Lipprechterode. Die nächste Abendveranstaltung des Lipprechteröder Carnevalclubs findet am Samstag um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Salza. Zu ihrer zweiten Festsitzung laden die Narren des Salzaer Karnevalclubs am Samstag um 19.30 Uhr in das Nordhäuser Jugendclubhaus ein.

Werther. Im Haus des Volkes in Werther steigt am Samstag um 19 Uhr die zweite Festveranstaltung der Jecken in Werther.

Neustadt. Zu ihrer ersten Festsitzung laden die Karnevalisten des Neustadt-Osteröder Karnevalclubs auf den Saal Hohnstein ein. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr.

Görsbach. Im Gasthaus „Zur Schweiz“ beginnt am Sonntag um 14.11 Uhr die Nachmittagsveranstaltung der Görsbacher Karnevalisten.