Das Unglücksauto der 30-Jährigen am Unfallort.

Günzrode. Eine 30 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B243 bei Günzrode im Landkreis Nordhausen tödlich verunglückt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Nordhausen

Bei einem Unfall im Landkreis Nordhausen kam am Mittwoch eine 30-Jährige ums Leben. Laut Polizei hatte die Frau auf der B 243 zwischen Kleinwechsungen und Günzerode vor dem Abzweig nach Hochstedt eine Sattelzugmaschine überholt. Nach dem Überholvorgang sei die Frau mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen.

Die Autofahrerin wurde bei Unfall aus dem Auto geschleudert. Der Notarzt konnte noch an der Unfallstelle die Reanimation der Verunglückten einleiten, im Krankenhaus in Nordhausen verstarb sie allerdings an ihren Verletzungen.

Die Straße war mehrere Stunden zum Teil komplett gesperrt.