Traditionsbrennerei veranstaltet Kornbrand-Verkostung in Nordhausen

Nordhausen. In der Kornstadt gibt es ein bundesweit einzigartiges Kornbrand-Tasting mit sechs verschiedenen Kostproben.

Die Nordhäuser Traditionsbrennerei bietet am 24. Juni um 19 Uhr erstmals wieder die Verkostung von Premium-Kornbränden an. Dieses Event sei das einzige Tasting dieser Art in Deutschland, betont Thomas Müller, Leiter der Traditionsbrennerei in der Grimmelallee. Dazu gehören eine kurze Führung durch die Brennerei, sechs Kostproben verschiedener hochwertiger Korne, ein Korn-Cocktail, ein Eichsfelder Imbiss und natürlich viel Wissenswertes rund um die Klassiker-Spirituose. Karten für 49 Euro gibt es im Hofshop. Die Tickets können zudem per Mail an info@traditionsbrennerei.de bestellt werden.