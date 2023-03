Traktorfahrer im Landkreis Nordhausen mit Alkohol, dafür ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung erwischt

In einem Wald streikte an einem Berghang letztendlich der Traktor und blieb stecken.

Herrmannsacker. In Herrmannsacker suchte ein betrunkener Traktorfahrer vergeblich sein Heil in der Flucht vor der Polizei.

Ein Traktor mir einem gefälschten Kennzeichen wurde am Samstag gegen 16 Uhr in Herrmannsacker festgestellt. Laut Polizei Nordhausen hielt es der Fahrer jedoch nicht für nötig anzuhalten und flüchtete vor den Beamten. Während der Fahrt soll er ein oder mehrere geparkte Fahrzeuge touchiert haben. Als der Mann in ein Waldstück fuhr und hier einen Berg hinauffahren wollte, streikte letztendlich der Traktor und blieb stecken. Der Fahrer sprang aus seinem Gefährt und setzte die Flucht zu Fuß fort.

Die eingesetzten Beamten konnten den Mann jedoch stellen. Grund der Flucht war, dass er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Traktor ist weder zugelassen, noch besteht eine gültige Versicherung.

Der Mann hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten, teilt die Polizei mit. Und sucht nun Zeugen, deren Fahrzeuge womöglich durch den Traktorfahrer beschädigt wurden. Diejenigen melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960.

