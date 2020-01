Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trockenheit setzt Buchen im Nordhäuser Gehege zu

Die Trockenheit der vergangenen zwei Jahre setzte einigen Bäumen im Gehege so sehr zu, das diese nun gefällt werden müssen. Eckehard Weber vom Grünflächenamt der Nordhäuser Stadtverwaltung, der seit Dezember mit seinen Kollegen Bäume aufgrund von Trockenschäden fällt, griff daher am Montag bei einer Buche erneut zur Kettensäge, da diese früher oder später auf den Weg gefallen wäre. Weitere Baumfällungen sind demnächst an der Gehegetreppe und in der Wallrothstraße geplant.