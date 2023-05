Trompetensound und Orgelklang erfüllen Südharzer Kirchenmauern mit Musik

Trompeter Joachim Schäfer gastiert in der Basilika in Münchenlohra.

Münchenlohra. Hochkarätige Musiker laden nach Münchenlohra in eine der markantesten Kirchen im Landkreis Nordhausen ein. Auf welche Konzerte sich Fans klassischer und geistlicher Musik freuen können.

Das Konzert zu Pfingsten in der Basilika Münchenlohra ist mittlerweile schon zu einer schönen Tradition geworden. Am Montag, dem 29. Mai, erklingen um 17 Uhr wieder Trompete und Orgel gemeinsam. Unter dem Titel „The trumpet shall sound“ wird festliche Barockmusik zu Gehör gebracht. Werke von Bach, Vivaldi und Albioni stehen auf dem Programm. Die Solisten des Konzerts sind keine Unbekannten für die Konzertgemeinde von Münchenlohra: Matthias Eisenberg an der Orgel und Joachim Schäfer an der Trompete.

Bereits am 15.30 Uhr ist die Klosterstube geöffnet. Dort kann bei Kaffee und Kuchen geplaudert und sich auf das Konzert eingestimmt werden.

Bereits am 11. Juni wartet das nächste Konzert in der Basilika auf die Musikfreunde. An diesem Sonntag ist dann das Vokalensemble Voicemade aus Leipzig zu Gast in Münchenlohra. Das Vokalsextett singt geistliche Musik, die vom Psalm 116 inspiriert ist. Bei schönem Wetter wird vor dem Konzert ab 15.30 Uhr zum Kaffeetrinken auf der Klosterwiese eingeladen. Ansonsten wird Kaffee und Kuchen wie gewohnt in der Klosterstube serviert.

Der Förderverein „Kloster Münchenlohra“ lädt zu den hochkarätigen Konzerten herzlich in den kleinen Ort ein.