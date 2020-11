Trotz Kritik kommt Kur für Gleisanlagen

Kritik am Wirtschaftsplan der Verkehrsbetriebe Nordhausen gab es am Mittwoch im Stadtrat durch Andreas Wieninger (SPD). Er fürchtet durch die drei geplanten Baumaßnahmen in der Dr.-Robert-Hoch-Straße, am Gleisdreieck Töpfertor (beide 2021 geplant) sowie in der Stolberer Straße 2022 (wir berichteten) neben Umleitungschaos auch erhebliche Einnahmeverluste im Öffentlichen Nahverkehr. In der Debatte um eine künftige Trägerschaft des ÖPNV, mit dem das Rathaus den Landkreis als baldigen Träger sieht, seien diese Ideen momentan nicht tragbar. Er werde nicht zustimmen. Auch die AfD und Teile der SPD lehnten den Entwurf ab. Letztlich fand der Wirtschaftsplan mitsamt der Investitionen dennoch die Mehrheit im Kommunalparlament.