Über drei Millionen Euro in Ellrich verbaut

Gleich auf drei Baustellen wird in der Einheitsgemeinde Ellrich fleißig gearbeitet. In den Ortsteilen Woffleben und Sülzhayn sowie in der Salzstraße in Ellrich herrscht der Baulärm. Über drei Millionen Euro werden dort in den grundhaften Straßenbau investiert.

„Wir legen im Siedlungsweg einen 120 Meter langen Regen- und Schmutzwasserkanal“, sagt Frank Müller, Vorarbeiter der Firma Umweltschutz- und Tiefbaugesellschaft aus Sangerhausen, in Woffleben. Da die Straße eine Sackgasse sei, beginne man am Ende und arbeite sich bis zur Schulstraße vor. In letzterer seien schon 70 Meter Trinkwasserkanal verlegt, die Arbeiten haben am 3. Februar begonnen. Die Ausführung gehe gut voran. „Ich hoffe nur, dass uns die Corona-Krise kein Stoppzeichen setzt“, äußert Müller Bedenken aufgrund der sich ständig verändernden Meldungen.

„Die späteste Fertigstellung von Schulstraße, Bahnhofstraße und Siedlungsweg ist für den 30. Juni 2021 vorgesehen“, erklärt Ronald Kuß, Fachbereichsleiter in der Ellricher Stadtverwaltung. Das sei vertraglich so festgelegt. „Wir versuchen aber, die Baumaßnahme schneller zu beenden“, fügt Kuß hinzu. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf 1,4 Millionen Euro. „Der städtische Anteil liegt bei 704.000 Euro“, berichtet der Fachbereichsleiter. Davon werden 75 Prozent vom Freistaat Thüringen gefördert. Die restlichen Kosten verteilen sich auf den Abwasserzweckverband Südharz (538.000 Euro), den Wasserverband Nordhausen (140.000 Euro) und die Thüringer Energienetze GmbH (30.000 Euro). „Wir liegen bei dem 830 Meter umfassenden Projekt gut im Zeitplan“, schätzt Kuß ein.

Die Salzstraße in Ellrich wird grundhaft ausgebaut. Mitarbeiter der Firma Kemna-Bau erstellen den Kanal. Foto: Hans-Peter Blum

Das Bauprojekt in Ellrich weist eine Besonderheit auf. Es ist „nur“ 470 Meter lang, beinhaltet aber vier Straßen: Es beginnt in der Wernaer Straße, zweigt dann nach rechts in die Salzstraße in Richtung Sülzhayn ab, die in die Johann-Sebastian-Bach-Straße mündet, die dann nach knapp 100 Metern in die Goethestraße übergeht. „Warum nach dem berühmten deutschen Komponisten nur eine solch kurze Straße benannt ist, entzieht sich meiner Kenntnis“, ist Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) in dieser Frage etwas ratlos.

Auf jeden Fall ist dieses 1,1 Millionen Euro teure Projekt das jüngste der drei genannten. Erst am 2. März fiel der Startschuss für die Männer der Firma Kemna-Bau aus Nordhausen. Deshalb sind auch erst gut 80 Meter des Kanalbaus geschafft. Der städtische Anteil ist mit 713.000 Euro ähnlich hoch wie in Woffleben. Auch in der Salzstraße ist die Fertigstellung für den 30. Juni 2021 terminiert.

Das dritte Projekt ist ein schon länger bekanntes. In Sülzhayn wird im Rahmen der Dorferneuerung die Dr.- Kremser-Straße auf 900 Metern für über 1,8 Millionen Euro ausgebaut. Diese Maßnahme begann bereits im April des vergangenen Jahres. Nun wurde vor Kurzem mit dem letzten Bauabschnitt begonnen, die Fertigstellung ist für den 30. Juni dieses Jahres vorgesehen. „In der kommenden Woche wird der Bitumen durch die Firma Mütze & Rätzel in den oberen Bauabschnitt eingebracht“, informiert Kuß.