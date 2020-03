Das Baugeschehen auf den Straßen im Landkreis Nordhausen macht auch in der kommenden Woche manche Umleitung nötig.

Überblick zu Baustellen und Straßensperrungen im Südharz

Die Grimmelallee in Nordhausen ist zwischen Heinrich-Zille-Straße und Grimmel bis zum 30. Juni wegen des grundhaften Straßenausbaus voll für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bochumer Straße.

Voll gesperrt ist derzeit die Richard-Wagner-Straße (Ecke Stolberger Straße) in Nordhausen, weil hier ein neues Haus entsteht.

Der Abschnitt zwischen Pützlingen und B 243 ist bis Ende August dicht für den Verkehr, weil hier eine Brücke saniert wird.

Voll gesperrt bis 10. April ist die Landstraße zwischen Mackenrode und Tettenborn. Die Straße muss instand gesetzt werden.

Um eine Schachtabdeckung erneuern zu können, muss am Taschenberg in Nordhausen vom 1. bis 3. April eine Fahrspur in Richtung Stolberg gesperrt werden.

Halbseitig gesperrt ist die Sondershäuser Straße in Sundhausen vom 31. März bis 3. April, um Arbeiten an einem Gas-Hausanschluss leisten zu können.

Die Straße Winkelberg in Rüdigsdorf ist bis Ende Juni durch Kanalbauarbeiten für den Verkehr voll gesperrt.

Die Vater-Jahn-Straße in Niedersachswerfen bleibt bis Ende April wegen der Sanierung des Kanals voll gesperrt.

Voll gesperrt ist die Straße Dorfrasen in Petersdorf wegen Arbeiten an einer Gasleitung vom 2. bis 9. April.

Wegen Baumpflegearbeiten ist die Alexander-Puschkin-Straße am Geiersberg in Nordhausen am 30. und 31. März voll gesperrt.

Um Abbrucharbeiten an einem Schornsteinkopf leisten zu können, muss die Rosengasse in Nordhausen am 1. April von 8 bis 9 Uhr voll gesperrt werden.

Der Aueblick in Nordhausen bleibt an der Ecke zur Stolberger Straße bis Ende August wegen der Sanierung eines Wohnblocks gesperrt.

In Woffleben sind Schulstraße, Siedlung und Bahnhofstraße wegen Kanalbaus bis zum Jahresende voll gesperrt.

Wegen Kanalbauarbeiten ist die Rüdigsdorfer Straße in Nordhausen bis Ende Juni halbseitig gesperrt.

In Ellrich sind die Salzstraße und die Johann-Sebastian-Bach-Straße bis Ende August wegen des grundhaften Ausbaus der Straßen gesperrt. Der Verkehr wird über Werna umgeleitet.

Voll gesperrt ist die Damaschkestraße in Nordhausen vom 30. März bis 10. April, um hier ein Kabel verlegen zu können.

In Görsbach ist die Beethovenstraße noch bis Ende März voll gesperrt.

Halbseitig gesperrt ist die Salzaer Straße in Herreden bis zum 3. April, um Abbrucharbeiten an einem Altkanal leisten zu können.

Weil ein Glasfaserkabel verlegt wird, muss bis 3. April in der Helmestraße in Nordhausen mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.





Quellen: Stadt Nordhausen

und Landratsamt