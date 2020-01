Überblick zum Stand der Südharzer Großprojekte: Lahmen Jendrickes Visionen?

Selbstfahrende Busse in Harztor, der größte Hexenbesen der Welt, dazu noch eine Straßenbahnverlängerung samt Hotel am Badehaus – Schlag auf Schlag präsentierte das Nordhäuser Landratsamt Anfang vorigen Jahres Ideen für eine touristische, infrastrukturelle und wohnbauliche Entwicklung des Südharzes. Doch seitdem ist es um viele Denkanstöße ruhig geworden. „Das Silicon Valley Behringstraße lahmt“, unken manche Spötter da bereits. Die TA wollte daher von Landrat Matthias Jendricke (SPD) genauer wissen, wie es um all diese Großprojekte steht. Ein Überblick:

„Hexenreich“ fehlt noch „Zauberspruch“ vom Fördermittelgeber

Die frühere Grenzkompanie in Rothesütte soll Appartementhaus mit angeschlossenem Bistro inmitten des "Harzer Hexenreichs" werden. Architekt Michael Flagmeyer gestaltete diese Entwürfe. Foto: Architekt Michael Flagmeyer

„Wir sind nicht in Verzug“, entgegnet Jendricke der Frage nach der Entwicklung von Rothesüttes ehemaliger Grenzkaserne zum Anziehungspunkt für Touristen. Die ehrgeizige Idee hatte es nicht einmal in seinen Neujahrsgruß geschafft und damit Zweifel genährt, hier stocke es. Dem sei nicht so, erwidert der Kreis-Chef. Doch das Warten auf einen im Oktober abgegebenen Förderantrag lasse ihn vorsichtig kommunizieren. „Große Projekte brauchen zudem mindestens drei Jahre Vorlauf, und da ist man schon schnell“, hält er Zweiflern entgegen. Nach einer Fördervoranfrage geht das Landratsamt nun also den nächsten Schritt im zweistufigen Werben um Mittel, hat zudem den Baugrund untersucht, einen Turm konzipiert und die Idee einer Wirtschaftlichkeitsprüfung unterziehen lassen. Für eine Ausschreibung des Projekts, spekuliert Jendricke, werde das Jahr ins Land gehen. Dass die Kosten von einst fünf Millionen Euro mittlerweile auf sieben gestiegen sind, begründet er mit der wachsenden Detailschärfe des Vorhabens und komplexen Nebenmaßnahmen, man baue schließlich nicht nur einen Turm. „Wir brauchen auch Parkplatzanlagen mit entsprechender Kapazität.“ Zudem ist ein frei zugänglicher Abenteuerspielplatz angedacht. Und weil die aktuelle Zufahrt zu steil und schmal ist, brauche es eine neue Straße, die für Busse geeignet ist. Unerlässlich wird aus Sicht der Planer daneben noch eine Abbiegespur auf der Bundesstraße 4.

Kuntz-Sportpark: Stadion wird ab Sommer gebaut

Die aktuellen Bedingungen am Albert-Kuntz-Sportpark muss der Landrat schon per Vertrag erfüllen. Foto: Dominic Giegling

Obwohl der Fußball-Regionalligist Wacker Nordhausen finanziell trudelt, muss Jendricke den Vertrag mit der Stadt erfüllen, mit dem der Kreisumlagestreit zwischen Landratsamt und Rathaus beigelegt wurde und der den Landkreis zur Stadionsanierung verpflichtet. Doch wie die einst vom Verein zugesicherte Million Euro abdecken, die Wacker vor seiner Insolvenz zugesichert hatte? Die Lösung sieht Jendricke in der Schuldendiensthilfe des Landes. Die sichert der Sanierung einen sechs Millionen Euro hohen Kredit sowie eine zusätzliche Zinstilgung von einer Million zu. Doch der aktuellen Kapitalmarktlage sei dank, ist der Kredit zinsfrei. Diesen „Glücksfall“, wie Jendricke sagt, will er nutzen: Er habe in Erfurt den Antrag gestellt, die ohnehin eingeplante, aber nun überflüssige Zinssumme als weiteren Betrag zum Bau zu erhalten. Läuft alles nach Plan, werde man die Bauleistungen im Frühjahr ausschreiben. Mit ersten Bauarbeiten an der Haupttribüne rechnet Jendricke im Sommer. Als Bauende für das 10-Millionen-Euro-Projekt ist weiter das Jahr 2023 anvisiert.

Gaswerk – das nicht vergessene „Nebenprojekt“

Michael Mohr, Jessica Piper und Gunnar Reuter (von links) von der kreiseigenen Service-Gesellschaft sollen das Gaswerk zum Wohnstandort entwickeln. Foto: Marco Kneise

Auch dieses Projekt liegt nicht auf Eis. Als Landkreis sehe man sich für eine solche kreiseigene Brachfläche mitten in der Stadt in der Pflicht, begründet Jendricke sein Festhalten. Das Umfeld habe sich deutlich verbessert, sei attraktiver Wohnstandort, bekräftigt er dies. Jendricke bezeichnet das Gaswerk angesichts hoher personeller Anforderungen aber als „Nebenprojekt“. In der Service-Gesellschaft seien die Ressourcen für Projektplanungen ziemlich ausgereizt. Dennoch wolle man für die Erschließung der Industriebrache Fördergelder im Bereich des sozialen Wohnens beantragen. Beginnen will der Landkreis die Sanierung des Ensembles im Fall der Genehmigung am Altbau, der sich an der Zorge erstreckt.

Beim Hotel am Badehaus sind andere gefragt

Die Idee eines Hotels am Badehaus brachte Jendricke im April vorigen Jahres ins Spiel. Foto: Architektur- und Ingenieurbüro Probst-Schmidt-Klima

Auch eine solche Idee hatte Jendricke 2019 ins Spiel gebracht. Ein Entwurf sah ein Vier-Sterne-Hotel vor, das maximal 60 Zimmern Platz bieten sollte. Der Landrat träumte damals von einem direkten Zugang vom Hotel zum Badehaus, sah aber schon damals eher die Stadtwerke-Gruppe oder andere Private als Bauherr. Und noch immer bekräftigt er: „Wir als Landkreis werden dort nicht bauen, da uns ja auch nicht das Badehaus gehört.“ Er verweist nach Bad Langensalza, wo die Stadt eine ähnliche Idee entwickelt hat, ein externer Betreiber nun aber das Hotel in Obhut hat. „Trotz der tollen Sanierung am Fürstenhof halte ich das noch immer für einen entwicklungsfähigen Standort“, sagt er über den Bereich nördlich der Therme. Auch externe Tourismusexperten, bekräftigt er, hätten dies bereits für gut befunden.

Planung für Tagungszentrum an der Wiedigsburg soll beginnen

In der Baulücke gegenüber vom Badehaus sieht Jendricke ein Tagungszentrum mit Räumen für die Volkshochschule entstehen. Foto: Architektur- und Ingenieurbüro Probst-Schmidt-Klima

Im April 2019 deutete Jendricke stolz lächelnd auf eine erste Machbarkeitsstudie für eine Baulücke gegenüber dem Badehaus: Ein Kongresszentrum schmiegte sich hier mit seinen drei Etagen an Nachbargebäude, ein gläsernes Foyer verband den Eingangsbereich zur Grimmelallee mit der angrenzenden Wiedigsburghalle. Ähnlich groß wie der Ratssaal sollte der größte Tagungsraum werden. Doch seitdem ruht still der See. Geht es nach Jendricke, wird das nicht lange so bleiben: Schon der nächste Kreistag soll den Haushalt verabschieden, der auch rund 100.000 Euro an Planungsleistungen für die Entwicklung dieser Baulücke enthält. „Die Volkshochschule ist hinsichtlich der Barrierefreiheit ohne Zukunft“, fürchtet Jendricke. Hier aber will er ihr eine neue Heimstatt bieten. Die Bildungseinrichtung sei nicht nur „Garant für gute Frequentierung“, sondern nutze schon jetzt für Kurse Räumlichkeiten des Herder-Gymnasiums und seiner Sporthalle. Einen finanziell positiven Nebeneffekt sieht Jendricke zudem in den Synergien, die personalseitig entstehen. Diese kompakte Art Bildungs- und Verwaltungscampus um die Behringstraße sei leichter durch Hausmeister zu betreuen.

Selbstfahrende Busse auf dem Abstellgleis

Tatsächlich begraben ist einzig und allein der Plan autonomer Zulieferbusse zwischen Niedersachswerfen und Neustadt. Der Landkreis habe sich aus dem Projektantrag zurückgezogen. Hintergrund ist Jendricke zufolge die Absage des Nordhäuser Stadtrates, sich zur Hälfte am Kauf von sechs E-Bussen zu beteiligen. „Hätten wir nur die Hälfte übernommen, wäre das Ministerium brüskiert gewesen, wir hätten uns künftige Fürsprecher bei Förderanfragen verbaut“, fürchtet Jendricke. Der daraufhin seine Pläne änderte: Der Landkreis übernimmt auch die drei eigentlich für die Stadt geplanten Busse. Immerhin verpflichten neue EU-Umweltvorgaben den Kreis zu teils emissionsfreiem ÖPNV, denen man so nun noch früher entspricht. „Ich bin da aber ideologiefrei unterwegs: Ohne die Förderung hätte ich die nicht gekauft. Durch das Abstoßen von Altfahrzeugen können wir die Fahrzeuge zudem auch gut gebrauchen“, verweist er auf die Wirtschaftlichkeit. Mit den E-Bussen könne man die durch die Selbstfahrer angestrebte bessere Taktung dennoch erreichen und dies sogar auf weiteren neuen Strecken, glaubt er.

Der ewige Traum der Straßenbahnverlängerung

Für Jendricke ist in der Parkallee nicht Schluss mit der Straßenbahn. Foto: Marco Kneise

Den Traum einer Straßenbahnlinie 20, die den von Norden kommenden Individualverkehr am „Flaschenhals“ Niedersachswerfen sammelt und auf der Schiene nach Nordhausen bringt, ist für Jendricke noch nicht ausgeträumt. „Mir wurde immer nachgesagt, dass ich das nur für den AKS mache“, lacht er und verneint: Mittlerweile favorisiere er sogar eher eine Ausbauvariante, die in Höhe gegenüber der Rothleimmühle am Beginn des Stadtparks entlang auf die Gleise der Schmalspurbahnen führt. „Diese Variante bindet auch Salza, einen Stadtteil mit vielen Kindern und älteren Menschen, gut an.“ Die dafür nötigen 300 Meter Gleise und rund 10 Millionen Euro für drei neue Straßenbahnen müssen aus seiner Sicht kein „Angstfaktor“ sein. Ihnen gegenüber stünde immerhin eine 75- bis 90-prozentige Bundesförderung, argumentiert er angesichts des neuen Klimaschutzprogramms, betont aber auch, dass der Landkreis nicht Verkehrsträger ist. Das ist Aufgabe der Stadt Nordhausen. „Ich werbe aber gern dafür“, sagt Jendricke, der sich neue Erkenntnisse über den etwaigen Sinn einer solchen Verkehrslösung durch die in Kooperation mit der Stadt angeschobene Verkehrsstudie erhofft.

Schulen und Straßen: Vor der Kür ruft die Pflicht

Mit dem Neubau des Humboldt-Gymnasiums entsteht derzeit das modernste Schulgebäude im Landkreis. Foto: Casparius Architekten und Ingenieure / TA

„Wir planen nicht nur die Kür, sondern machen auch die Pflicht“, verweist Jendricke abschließend auf Projekte, die wohl weniger Beachtung fanden, aus seiner Sicht aber mehr als vorzeigbar sind: die Südharzer Schulen etwa. In die sei voriges Jahr eine 10-Millionen-Euro-Summe geflossen. So soll es weitergehen: Allein die weiterführende Sanierung am Bleicheröder Schiller-Gymnasium werde man sich 6 Millionen Euro kosten lassen. Beim als modernsten Schulhaus des Kreises geplanten Humboldt-Gymnasium habe man den anfänglichen Verzug bald schon eingeholt und könne Ende Februar Richtfest feiern, freut sich der Landrat. Während ein Bundesprogramm die Generalsanierung der Niedersachswerfer Schulturnhalle erlaubt, hofft seine Behörde zudem auf einen Förderbescheid zur Generalsanierung der Sollstedter Grundschule samt Turnhalle. Dem Sanierungsstau in der Berufsschule in Nordhausens Straße der Genossenschaften soll eine 5-Millionen-Investition entgegengehalten werden. „Wir sind also im großen Stil bei den Pflichtaufgaben unterwegs“, verweist er zudem auf weitere Beispiele wie das größte Straßenbauvorhaben in der Historie des Landkreises: die Sanierung der L 2049 bei Rehungen.