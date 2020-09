Übersee-Container wird Treffpunkt für Demokratie in Nordhausen

Cornelia Krüger am Demokratie-Container auf dem Blasiikirchplatz in Nordhausen.

Per Schwerlasttransporter am Blasiikirchplatz in Nordhausen angeliefert, haben Cornelia Krüger und Jens Fröhlich von der Jugendkunstschule den Demokratie-Container aufgebaut. Das gemeinsame Projekt mit dem Verein Schrankenlos im Rahmen der Interkulturellen Wochen startet am Dienstag, 22. September. Am Mittwoch gibt es ab 12 Uhr eine Mitmachaktion und von 18 bis 20 Uhr einen Bürgerdialog unter dem Titel „5 Jahre ‘Wir schaffen das!’“. Donnerstag wird über das Lieferkettengesetz informiert.