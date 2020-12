Umdenken braucht Zeit

Stünde das eigene Haus unter Wasser, würde ein Sturm dessen Dach abdecken, müssten wir am Tankwagen Trinkwasser holen oder mit Stromabschaltungen leben: Die Dringlichkeit des Klimaschutzes und der Energiewende würden wir spüren. So aber steigen wir Tag für Tag in den eigenen Benziner, sprengen mit dem Schlauch den Garten und ärgern uns, wenn noch mehr dieser Windräder unsere schöne Südharzer Landschaft entstellen.

Auch ein Klimapavillon als Ort des Debattierens wird keinen plötzlichen Sinneswandel bewirken. Die –ziemlich kostspielige – Idee aber setzt am richtigen Punkt an: Das Thema wird ins Volk getragen, beinahe auf den Marktplatz. Workshops, Lesungen, Forschertage für Kinder können zum Nachdenken anregen – und mittelfristig zum Umdenken.

Soll sich im Bewusstsein des Einzelnen etwas ändern, genügt es jedenfalls nicht, dass Politiker und Wissenschaftler das Thema Klimaschutz wälzen, kluge Ideen zu umweltgerechterer Mobilität, Ökoenergien und Energieeffizienzsteigerung entwickeln. Dass Nordhausens Bewerbung um den Pavillon erfolgreich war, zeugt davon, dass der Norden des Landes endlich auch in der Landeshauptstadt mitgedacht wird – und davon, dass die Rolandstadt das Thema nicht nur in Sonntagsreden aufgreift.