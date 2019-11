Nachdem vergangenen Freitag die Nordhäuser Grimmelallee in Richtung Niedersachswerfen für den Verkehr wieder freigegeben wurde, erfolgt nun die Sanierung der Bochumer Straße, die seither als Umleitungsstrecke stadtauswärts genutzt wurde und ab 2020 weiterhin genutzt werden soll. Hierzu ist die Fahrbahn in Richtung Salza zwischen Hesseröder Straße und Gerhart-Hauptmann Straße voraussichtlich noch bis zum 29. November einseitig gesperrt. Gleichzeitig müssen die Straßenkappen des Wasserverbandes ausgewechselt werden. Aufgrund dieser Straßenbaumaßnahme können die Haltestellen Bochumer Straße und Hesseröder Straße in Richtung Salza nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle ist an der Hesseröder Straße, Ecke Hardenbergstraße eingerichtet.