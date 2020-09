Unbekannte verursachen in Autohäusern hohen Sachschaden: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in drei Autohäusern in Nordhausen mindestens einen Schaden von 9.000 Euro verursacht. In der Helmestraße beschädigten sie laut Polizeiangaben drei Fensterscheiben. In einem Autohaus in der Halleschen Straße konnten die Beamten Einschläge an einer Glaseingangstür feststellen.

Neben dem Audi und VW sowie dem Jeep Autohaus zerstörten die Täter auch bei einem Skoda-Händler in der Halleschen Straße eine Scheibe.

Ob die Täter in die Autohäuser einbrechen wollten oder sie diese lediglich beschädigen wollten, ist bislang noch unklar. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Alle Blaulichtmeldungen aus Thüringen