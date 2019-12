Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall in Nordhausen: 78-jährige Frau ist verletzt

Eine 78-jährige Frau liegt jetzt im Krankenhaus. Ihre Verletzungen resultieren aus einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen in Nordhausen ereignete. Die Seniorin wollte gegen 7.40 Uhr die Hallesche Straße in Höhe eines Wohnblocks vor der Kreuzung am Taschenberg überqueren, da sich dort ein Rückstau der Autos gebildet hatte. Als sie auf der Straße war, erfasste sie ein bislang unbekannter Lastkraftwagen, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Die Frau stürzte und erlitt mehrere Blessuren. Rettungskräfte brachten die Rentnerin in die Notaufnahme des Südharz-Klinikums.

Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Noch ist unklar, ob er den Unfall überhaupt bemerkt hatte. Eine Autofahrerin, die sich mit ihrem Pkw in der Halleschen Straße in der Fahrspur neben dem Lastwagen befand, kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen und verhinderte somit einen weiteren Zusammenstoß mit der gestürzten Frau.

Die Ermittlungen der Polizei zum Lkw-Fahrer dauern an. Autofahrer oder Fußgänger, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 zu melden.