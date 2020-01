Unfallauto mitten im Wald bei Großlohra gibt weiterhin Rätsel auf

Ein Auto ohne Kennzeichen im Wald, an einem Baum in unmittelbarer Nähe zu einem Abhang zum Stehen gekommen: Dieser Fall gibt der Polizei seit Sonntag Rätsel auf.

„Gefunden wurde das Auto nur durch Zufall“, schildert Jochen Dahlke, der den Kommunalwald von Großlohra betreut. Seine Tochter sei mit dem Hund spazieren gewesen an diesem nebligen Sonntag. Der Hund zog an der Leine, machte die Frau so auf das Auto aufmerksam. Personen befanden sich nicht in diesem, auffallend aber: Es war mit Spanngurten an einem Baum gesichert.

Die herbeigerufenen 13 Einsatzkräfte der Kleinwendener und der Friedrichslohraer Feuerwehr versuchten, das Fahrzeug aus dem Wald herauszubringen, doch kamen sie mit ihrer Technik nicht an die Stelle, informiert Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Deshalb habe der Forst hinzugerufen werden müssen. Ein Autohaus in Obergebra wurde ebenfalls hinzugebeten.

Auto stand maximal zwei Tage im Wald

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten kamen über die Fahrzeugidentnummer einem möglichen Eigentümer des Autos, das nicht pflichtversichert und nicht zugelassen war, auf die Spur. „Der meinte aber, das Auto verkauft zu haben“, berichtet Töpfer. Deshalb werde nun der Schriftverkehr zwischen den Haltern zu prüfen sein.

Will sich jemand seines Besitzes entledigen, gilt er zivilrechtlich nicht mehr als Eigentümer – gleichwohl kann er wegen illegaler Abfallentsorgung belangt werden. Die Spanngurte jedoch sprechen gegen diese Vermutung.

Die Frage, warum das Auto in dem unwegsamen Waldgebiet oberhalb des Verbindungswegs zwischen Münchenlohra und Großwenden bewegt wurde, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, muss die Polizei beantworten. Einbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht festgestellt. Auch Jäger wurden befragt, ihnen zufolge stand das Auto maximal 48 Stunden in dem Wald. Wer auch immer der Fahrer war – er dürfte viel Glück gehabt haben: Denn wenige Meter von der Fundstelle entfernt beginnt ein etwa zehn Meter steiler Abhang.