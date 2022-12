Unsere Leser wählen den Südharzer des Jahres 2022

Lutz Hoffmann aus Görsbach holte 2021 den Titel. Er packt überall im Ort mit an, vom Kindergarten bis zur Kulturscheune, und ist in der Kommunalpolitik aktiv.

Nordhausen. Bis zum 26. Dezember 2022 läuft die Abstimmung. 20 Menschen aus dem Kreis Nordhausen sind dieses Jahr nominiert.

Klimakatastrophe und Ukrainekrieg: Beider Folgen prägten dieses Jahr. Die Wirtschaft ist auf Talfahrt, die Politik im Krisenmodus, die Gesellschaft aufgewühlt ob steigender Preise allerorten.

Im Kleinen aber sind es die Menschen vor Ort, die Erstaunliches voranbringen. Die sich nicht von düsteren Nachrichten deprimieren lassen, sondern in ihrem Umfeld etwas bewegen: Sie sanieren Denkmale, kämpfen für den Erhalt des Freibads, bauen eine einsatzbereite Feuerwehr auf.

Manche Idee bereicherte den Südharz in diesem Jahr, das Stempelprojekt „Harztor-Wanderkinder“ zum Beispiel. Andere wie die der Treppenkäfer, des Jazzfestes oder des Dreschfestes sind seit Jahren nicht mehr wegzudenken.

Leser können mit Coupon teilnehmen

St. Blasii bekam dank spendabler Nordhäuser eine neue Glocke, eine andere Spendenaktion half den Opfern des Großbrandes in Mecklenburgs Hof. Nicht zu vergessen die vielen, die sich tatkräftig für andere engagieren. Einige von ihnen finden Sie unter den 20 Kandidaten der 11. TA-Wahl zum Südharzer des Jahres.

Sie, liebe Leser, können bis zum 26. Dezember entscheiden, wer als Sieger daraus hervorgeht. Füllen Sie dafür den Coupon aus und schicken diesen an Thüringer Allgemeine, Redaktion, Bahnhofstraße 33, 99734 Nordhausen. Es gelten nur vollständig vom Wähler ausgefüllte Coupons. Diese können auch eingescannt oder fotografiert per E-Mail gesendet werden an: nordhausen@funkemedien.de. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können keine Unterschriftenlisten akzeptiert werden.

Das Ergebnis der Abstimmung veröffentlichen wir in der Woche vor dem Jahreswechsel.

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Erika Schirmer aus Ilfeld verzückt als „Harzer Fingerhut“ Woche für Woche mit stimmungsvollen Gedichten. Der Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar berührte die Verfasserin der „Kleinen weißen Friedenstaube“ tief. Sofort schrieb sie ein Gedicht, wurde Schirmherrin einer Benefizgala. Foto: Kristin Müller

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Kirstin Volkmann aus Urbach gilt als gute Seele im Dorf. Seit 30 Jahren ist sie in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit aktiv. Sie leitet einen Projektchor auch für Erwachsene im Dorf, initiierte einen Schöpfungsgarten an der Kirche, singt in zwei Kirchenchören mit, steht dem Urbacher Gemeindekirchenrat vor. Foto: Markus Volkmann

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Norbert Patzelt aus Kleinwenden machte die Basilika Münchenlohra zu einem geistigen Zentrum mit Auftritten hochklassiger Vokalensembles. Mit seinem Förderverein und Einwohnern restauriert er seit Jahren die Klosterstube, richtet dort Pilgerzimmer ein. Und die Pilgerwegidee soll auch Realität werden. Foto: Birgit Eckstein (Fotos & Text) / Birgit Eckstein / Thüringer Allgemeine

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Holger Gonska aus Nordhausen sorgt mit seinem mehrfach preisgekrönten Jazzclub dafür, dass die Rolandstadt als eine Jazz-Hochburg Thüringens gilt und teils hochkarätige Künstler hier gastieren. Der neue Club „Jazzmangel“ in der Barfüßerstraße bereichert die Altstadt um ein Stück Kultur. Foto: Jens Feuerriegel

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Winfried Schmitt aus Nordhausen prägt wie kaum jemand das Meinungsbild in Nordhausen. Als Professor Zwanziger ist er seit 40 Jahren Mitglied der Rolandgruppe, und das mit der schärfsten Zunge. Er trägt nicht nur den Korn auf der selbigen, sondern sagt auch, was viele Nordhäuser denken. Foto: Lutz Fischer

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Gabriele Knust aus Niedersachswerfen ist Harztor-Jugendfeuerwehr-Wartin mit einem Gespür dafür, wie man Kindern die Heimat nahebringen kann: Sie initiierte ein Stempelstellen-Projekt für Familien mit 31 Ausflugszielen und pflegt nun mit den jungen Brandschützern auch die Stempelkästen. Foto: Jens Feuerriegel

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Volkmar Aderhold aus Kleinbodungen ist nicht nur nach jahrzehntelanger Tätigkeit als Gemeinderat seit 2016 Bürgermeister, um sein Dorf im Ehrenamt voranzubringen. Als langjähriger Vizepräsident des Sportvereins Rot-Weiß Kraja war er auch maßgeblich an dessen Erfolgen beteiligt. Foto: Birgit Eckstein (Fotos & Text) / Birgit Eckstein / Thüringer Allgemeine

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Ines Gast aus Nordhausen verwirklicht seit 2009 die Idee der Treppenkäfer in der Rolandstadt mithilfe von Künstlern und Sponsoren. Am Theater kam dieses Jahr ein bronzenes Paar hinzu, so dass es inzwischen 22 Käfer gibt. Als solcher verkleidet, nimmt Ines Gast Neugierige gern auf Treppenkäferrallyes mit. Foto: Marco Kneise / Marco Kneise / Thüringer Allgemeine

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Hans-Georg Francke (rechts) aus Nordhausen steht dem vor 15 Jahren gegründeten Ifa-Museumsverein vor. Trotz knappster Mittel hält der das Ifa-Museum am Leben und so die Erinnerung nicht nur an die einstigen Motorenwerke aufrecht. Längst hat das Museum auch überregionale Strahlkraft. Foto: Christoph Keil

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Lothar Burkhardt aus Nordhausen kämpft nicht erst seit der Klimaschutzbewegung „Fridays for future“ für die Belange der Radfahrer im Straßenverkehr. Seit Jahrzehnten schon mahnt er den Bau von Radwegen und das Ausschildern von Radrouten an – und verzichtet selbst gern aufs Auto. Foto: Kristin Müller / Kristin Müller / Thüringer Allgemeine

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Jörg Kurch aus Nordhausen gilt neben dem Sondershäuser Peter Müller als Vater des Nordthüringer Laufcups. Dieser vereint ab nächstem Jahr acht Volksläufe und geht nunmehr in die 13. Runde. Längst sind die Läufe Großereignisse, gehen doch jeweils Hunderte Frauen und Männer an den Start. Foto: Henning Most

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Rolf Benkstein aus Windehausen läuft zur Hochform auf, wenn es um ihn tuckert und qualmt. Mit seiner Leidenschaft für Traktoren hat er im Südharz Dutzende angesteckt. Im Lanz Bulldog Club stellen sie seit 20 Jahren das Sundhäuser Dreschfest auf die Beine, das überregional seinesgleichen sucht. Foto: Marco Kneise / Marco Kneise / Thüringer Allgemeine

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Barbara Losche (links) und Ute Drechsler aus Nordhausen gaben mehr als 15.000 Euro, damit St. Blasii wieder eine neue Uhrschlagglocke bekommen konnte. Foto: Kristin Müller

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Nadine Baerens aus Nordhausen zögerte nicht, als sie vom Großbrand in Mecklenburgs Hof im Dezember 2021 hörte. Die Fotografin initiierte schon am Tag danach eine Spendenaktion. Viele ließen sich anstecken: Den zwölf betroffenen Familien konnte im Januar mit über 37.000 Euro geholfen werden. Foto: Marco Kneise

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Inge Eisenächer aus Ellrich hat einen Großteil ihres Lebens der Pflege des Gedenkortes Ellrich-Juliushütte gewidmet. Von der Grenzöffnung 1990 bis August 2017 hat die 89-Jährige das Umfeld des Gedenksteins für die Opfer des ehemaligen KZ-Außenlagers gepflegt und für Sauberkeit gesorgt. Foto: Hans-Peter Blum

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Manfred Werthern aus Wolkramshausen hat Ausdauer und Willen, dem Gutshaus „Hue de Grais“ seinen alten Glanz zurückzugeben. Zahlreiche Zimmer bekamen ihre wertvollen Wandbespannungen zurück. Und: Werthern öffnet immer öfter die Türen seines Denkmals für Kultur und Kunst. Foto: Kristin Müller

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Stephan Merx aus Kehmstedt ist es mit anderen gelungen, in seinem Dorf wieder eine Feuerwehr aufzubauen. Er steht dieser nun vor. Um auch eine aktive Einsatzgruppe bilden zu können, hatten die 14 engagierten Frauen und Männer in unzähligen Ausbildungsstunden die Schulbank gedrückt. Foto: Marco Kneise

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Bernd Kopf aus Wülfingerode engagiert sich seit Jahren in seinem Heimatort. Er ist nicht nur Gründungsmitglied des Karnevalvereins, sondern auch Kamerad der freiwilligen Feuerwehr und Vorsitzender des örtlichen Chors. Besonders aktiv bringt er sich auch in den Kirchbauverein ein. Foto: Birgit Eckstein (Text & Fotos) / Birgit Eckstein / Thüringer Allgemeine

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Swen Lange aus Klettenberg ärgerte wie viele, dass das Freibad im Ort diesen Sommer nicht öffnete. Er reagierte konstruktiv, gründete mit anderen einen Förderverein, wirkt in dessen Vorstand. Parallel dazu drängt er als Elternsprecher der Klettenberger Grundschule für einen baldigen Ersatzneubau. Foto: Julia Lischewski

Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022" Katrin Samel aus Herreden engagiert sich seit Jahren erfolgreich für hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche und Frauen in Gambia. In der Südharzer Heimat gibt sie Mädchen und Jungen, die nicht in ihrer eigenen Familie leben können, im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ein Zuhause. Foto: Michael Samel



Die Kandidaten zur Wahl "Südharzer des Jahres 2022"