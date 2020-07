Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unternehmen baut Mobilfunknetz aus

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Südharz aus, um Kunden eine bessere Versorgung für Telefonate und digitale Anwendungen wie dem Video-Streaming zu bieten. Eine nahe der Bundesstraße 4 in Niedersachswerfen neu gebaute LTE-4G-Station sei nun in Betrieb genommen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Station ergänze die bisherige GSM- und UMTS-Technik am Standort und sei zudem die technische Grundlage für einen künftigen Ausbau des neuen 5G-Mobilfunkstandards. Von der aktuellen Verbesserung würden mehrere tausend Menschen in und um Niedersachswerfen profitieren.