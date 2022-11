Urbach plant erstmals einen Straßen-Advent

Rund um die Urbacher Kirche ist am 6. Dezember der Straßen-Advent geplant.

Urbach. Der Ort im Landkreis Nordhausen sieht einer Premiere am zweiten Adventswochenende entgegen. Und für Fußballfans wird das WM-Achtelfinale gezeigt.

Eine Premiere erlebt Urbach. Zum ersten Mal veranstalten die Vereine, Vereinigungen und sozialen Gruppen der Gemeinde einen Straßen-Advent, kündigt Claudia Koch vom Organisationsteam an.

Der Markt ist Sonnabend, 3. Dezember, ab 15 Uhr, in der Hauptstraße sowie rund um die Johanniskirche. Leckereien sind geplant. Zum Kaffee gibt es Kuchen, zum Glühwein Bratwurst. Kinder finden Bastelangebote vor. Ein Konzert mit dem Görsbacher Chor beginnt 17 Uhr. Für weitere musikalische Unterhaltung will Anna-Lena Grund sorgen. Die Veranstalter planen eine Leinwand, auf der Fußballfans das Achtelfinale der Weltmeisterschaft verfolgen können. Der Erlös des Straßen-Advents soll der Kinder- und Jugendarbeit in Urbach zugutekommen.