Die zwei Männer an der Spitze des VfB Werther. Vereinschef Manfred Handke (rechts) und sein Stellvertreter Andreas Kruse.

Verein in Werther feiert sein Hundertjähriges

Werther. Das Warten hat ein Ende.

Schuld ist die Corona-Krise. Erst mit zweijähriger Verspätung kann der VfB Werther 1920 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Vom 8. bis 10. Juli ist viel geplant. Mit dem Seniorennachmittag am Freitag fällt der Startschuss. Mit dem Houseball steht der Freitagabend dann im Zeichen der Jugend. Der Sonnabend bietet ein gemischtes Programm mit Sport, Kinderfest, Tanzaufführungen und Live-Musik. Zum Fest-Abschluss soll es am Sonntag noch mal etwas für die ältere Generation geben. Für den Sportverein, der 300 Mitglieder in acht Sparten hat, ist das Volks- und Sportfest die größte zu organisierende Veranstaltung im Jahr. Um es gebührend zu feiern, lädt der Sportverein alle Sport-, Kultur- und Tanzfreunde auf den Sportplatz ein.