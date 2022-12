Verkehrsbetriebe Nordhausen verzichten auf Druck von Flyern

Nordhausen. Leider gibt es für das kommende Jahr keine gedruckten Fahrpläne der Nordhäuser Verkehrsbetriebe.

Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe informieren darüber, dass „für das Jahr 2023 auf Grund der aktuellen Unsicherheiten auf dem Papiermarkt keine Fahrplanhefte herausgegeben werden können. Die Ausschreibung für den Druck der Fahrplanhefte Nordthüringen blieb leider ergebnislos. Auch einen Anbieter für den Druck von Flyern für die wichtigsten Linien zu finden, war leider ohne Erfolg“. Letzteres ist so aber nicht richtig. „Die Möglichkeit, Flyer für die am meisten frequentierten Linien zu drucken, wäre möglich. Aufgrund der vielen Umleitungen und Baumaßnahmen ist jedoch eine langfristige Planung für die Linien derzeit nicht möglich. Daher wurde auf den Druck verzichtet“, so Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Nordhausen.