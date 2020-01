Nordhausen. Am Freitag haben sich in Nordhausen drei Verkehrsunfälle mit Verletzten ereignet.

Verletzte bei Unfällen in Nordhausen

Zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr haben sich am Freitag in Nordhausen drei Unfälle ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt.

In der Kranichstraße wurde ein Autofahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet. Dadurch habe er nicht bemerkt, dass ein Fußgänger über den dortigen Überweg lief, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

In der Emil-Reichardt-Straße/Ecke Uferstraße kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Laut Polizeiangaben wollte ein Fahrer mit seinem Auto von der Emil-Reichardt-Straße nach rechts in die Uferstraße abbiegen. Dabei habe er nicht auf einen von rechts kommenden Radfahrer geachtet. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht.

Ein weiterer Unfall zwischen einem Rad und einem Auto ereignete sich in der Freiherr vom Stein Straße/Ecke Motorenstraße. An einem Fußgängerüberweg fuhr ein Radfahrer gegen einen Pkw und zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

