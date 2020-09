Vermehrte Holztransporte im Südharz auch für Politik und Polizei ein Thema

Südharz. Das Landratsamt Nordhausen sucht mit Polizei, Landesforsten und dem Straßenbauamt nach Lösungen der Probleme in Harztor, Stempeda und Buchholz.

Wegen Beschwerden über die Verkehrsbelastung durch Holztransporte in Harztor sowie in Stempeda und Buchholz wollen die Landesforstanstalten von Thüringen und Sachsen-Anhalt vermehrt Lkw-Fahrer und Sägewerkbetreiber zu Tempolimits sensibilisieren. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes Nordhausen hervor. Das hatte sich jetzt mit Forstleuten und Vertretern aus dem Landesamt für Verkehr sowie der Landespolizeiinspektion getroffen. Letztere versicherte, dass man weitere regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen plane. Das Landesamt will derweil nach Alternativstrecken suchen und für Entlastung der Dörfer sorgen. Doch durch den Borkenkäferbefall sei ein schneller Abtransport des Holzes weiter nötig, resümiert das Landratsamt.