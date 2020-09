Vermisstenmeldung: 36-Jähriger aus Südharz-Klinikum verschwunden

Christian Ehrhardt, 36 Jahre alt, ist derzeit im Krankenhaus in Nordhausen stationär in Behandlung und wird von dort seit Dienstag, 14 Uhr, vermisst. Herr Ehrhardt ist ungefähr 1,70 Meter groß und sehr schlank. Er war zuletzt mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarz-weißen Hose bekleidet. Er trug Flip Flops, könnte aber auch barfuß unterwegs sein.

Christian Ehrhardt wird seit Dienstag, 14 Uhr, vermisst. Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Der Vermisste ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Er wurde das letzte Mal Dienstagabend, gegen 21 Uhr, in Nordhausen, in der Halleschen Straße auf Höhe der Total Tankstelle, gesehen. Trotz Spezialhund und Polizeihubschrauber in der Nacht blieb die Suche ohne Erfolg. Christian Ehrhardt könnte sich in der Nähe von Görsbach, Uftrungen, im Landkreis Mansfeld Südharz oder Ellrich aufhalten.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

