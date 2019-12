Verrutschte Holzladung sorgt für Verkehrsprobleme - Lkw erfasst Frau - Straßenbahn ausgebremst

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verrutschte Ladung auf einem Lkw sorgte am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen in der Bochumer Straße in Nordhausen. Der Fahrer musste eine Notbremsung einleiten. Das geladene Holz wurde so verschoben, dass eine Weiterfahrt nicht möglich und der Verkehr in der Bochumer Straße beeinträchtigt war. Polizisten veranlassten das kurzzeitige Abstellen des Sattelzuges in der Oskar-Cohn-Straße. Dort wurde das Holz für den gesicherten Weitertransport umgeladen. Eine aufwendige Sperrung der Bochumer Straße und damit verbundene Umleitungsmaßnahmen konnten so verhindert werden.

Lkw erfasst Frau

Eine 78-jährige Frau kam am Donnerstagmorgen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Seniorin wollte gegen 7.40 Uhr die Hallesche Straße auf Höhe eines Wohnblocks vor der Kreuzung Taschenberg überqueren, da sich ein Rückstau gebildet hatte. Dabei erfasste sie ein bislang unbekannter Lkw. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort.

Eine weitere Autofahrerin, die sich in der Fahrspur neben dem Lkw befand, kam gerade noch rechtzeitig zum Stehen und verhinderte einen weiteren Zusammenstoß mit der stürzenden Frau.

Die Ermittlungen zum Lkw-Fahrer dauern an. Autofahrer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Straßenbahn ausgebremst: Auto in Gleisbett

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwoch, kurz nach 19 Uhr, in der Rautenstraße in Nordhausen . Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Mansfeld Südharz war mit seinem Opel Vectra auf regennasser Straße in das Gleisbett der Straßenbahn geraten und kam nicht weiter. Ein Abschleppdienst rückte an und konnte das Auto bergen. Nach ca. 1 Stunde war die Straße wieder frei.