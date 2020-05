Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VfB Werther sagt Festwoche ab

Eigentlich sollte in diesem Jahr vom 9. bis 12. Juli das 100-jährige Jubiläum und das 50. Sportfest des VfB Werther 1920 mit einer kleinen Festwoche gebührend gefeiert werden. „Wir hatten schon die Festschrift vorbereitet, als uns Corona in die Quere kam“, sagt Vereinschef Manfred Handke. Schweren Herzens musste er die Veranstaltung absagen. „Wir haben wegen der vertraglichen Verpflichtungen mit den Agenturen so lange wie möglich mit der Absage gewartet. Aber in dem Moment, als auch die Großveranstaltungen untersagt wurden, mussten wir handeln“, erklärt er. Wenigstens könne die Festschrift für nächstes Jahr verwendet werden.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte ein Veranstaltungskomitee unter Federführung von Andreas Kruse damit begonnen, ein interessantes Programm für die Jubiläumswoche zusammenzustellen. Das übliche Sportfest wurde dafür um einen Tag erweitert.

„Am Donnerstag, 9. Juli, war eine große Festveranstaltung mit Gästen aus Politik, Sponsoren und verdienten Mitgliedern geplant. Der Freitag sollte für die Jugend reserviert werden, am Samstag dann ein gemischtes Programm aus Sport und Kultur stattfinden, ehe am Sonntag auch etwas für die ältere Generation dabei war“, berichtet Handke von den Planungen.

Es sei aber gelungen, das gesamte Kulturpaket auf das zweite Juliwochenende 2021 umzubuchen. „Dann werden wir die große Feier nachholen und das 101. Vereinsjubiläum gebührend begehen“, betont der Werthersche. „Wir überlegen aber, ob wir wenigstens die Festveranstaltung mit den Ehrungen noch dieses Jahr am 2. Oktober über die Bühne bringen“, blickt er voraus. Hier müsse man natürlich abwarten, wie es mit den Lockerungen der Corona-Auflagen weitergehe. Der VfB Werther verfügt derzeit über 260 Mitglieder, die in sieben Sparten Sport treiben. „Wir nehmen mit fünf Fußballmannschaften, zwei Tischtennis-Teams und einer Volleyballmannschaft am Wettkampfbetrieb teil“, berichtet Handke. Außerdem werden Badminton, Kinderturnen und Aerobic angeboten.

Derzeit ruhe der Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie. „Wir erarbeiten derzeit ein Hygienekonzept, um wieder in den Mannschaftssport einsteigen zu können“, führt der 57-Jährige aus.

Das sei aber nicht ganz einfach angesichts von sieben Abteilungen und zwei Sportstätten. „Das Konzept muss für jede Mannschaft angepasst werden, das ist extrem umfangreich“, schätzt er ein. Die Wettkampfunterbrechung und die Ausdehnung der Saison auf zwei Spielzeiten sei gerade für den Nachwuchs problematisch. „Durch die großen Lücken im Spielplan werden wir viele Kinder verlieren“, befürchtet Handke, der in seinem Heimatort einen Partyservice betreibt.

Der VfB ist gut im Dorf verankert. Der Verein veranstaltet das Sportfest sowie die Kirmes in Großwerther und beteiligt sich am Weihnachtsmarkt. „Die Einnahmen, die wir dort erwirtschaften, benötigen wir zur Deckung der umfangreichen Nebenkosten, die beim Betreiben der Sportstätten anfallen“, erläutert der Werthersche.

Das sind zwischen 5000 und 6000 Euro, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen fehlen würden. „Zwar gibt es seit dem 1. Januar ein neues Thüringer Gesetz, nach dem die Vereine die Nebenkosten für den reinen Sportbetrieb nicht mehr selbst tragen müssen. Doch wie das genau funktioniert, ist bis heute nicht ganz klar“, gibt er zu bedenken.

Angeblich sollen die Kosten über die Kommune abgerechnet werden. Doch selbst dort herrsche große Unsicherheit, weil das Land noch keine Handlungsanweisung erteilt habe.