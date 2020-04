Coronavirus-Tests an Patienten werden in voller Schutzbekleidung durchgeführt.

Vier neue Corona-Infektionen im Landkreis Nordhausen

Vier weitere Corona-Infektionen sind seit Donnerstagabend im Landkreis Nordhausen bestätigt worden, berichtete das Landratsamt am Freitag. Damit sind nun im Landkreis insgesamt 21 Infektionen mit dem Corona-Erreger nachgewiesen. Die vier neuen Infektionsfälle stehen in Zusammenhang. Alle vier Personen befinden sich nun in häuslicher Quarantäne.