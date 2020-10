Paul Kirchner blickte minutenlang starr auf den Rasen. Kein Wort. Bedient.

Richard Franz zertrümmerte mit einer Flasche den grünen Plastikstuhl der Trainer. Stinkwütend. Total enttäuscht.

Wacker ist nun Tabellenletzter

Wacker Nordhausen hatte ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf der Oberliga verloren. Verdient. 0:3 (0:0) gegen Ludwigsfelde. Statt aufzuschließen - Wacker nun Tabellenletzter. Mit nur einem Punkt.

Eine Halbzeit lang hielten die Nordhäuser vor 360 Fans gut mit. Besaßen sogar Chancen zur Führung. Der zumindest 45 Minuten rackernde Kirchner hätte zweimal (20., 43.) die Führung markieren müssen. Aber auch die Gäste sorgten immer wieder für Schrecksekunden. Wackers junger Keeper vereitelte allein drei Mal den Rückstand, als Lemke (10.), Künzer (30.) und erneut Lemke (32.) mit „Hundertprozentigen“ scheiterten.

Nach dem Pausentee wollte Wacker einiges im Defensivverhalten besser machen. Doch das Gegenteil geschah. Erst stoppte Vopel den anlaufenden Marx nicht. Der schoß zum 1:0 ein (47.). Dann kam Dhaliwal nicht hinterher und Künzer versenkte den Ball zum 2:0 (50.). „Diese zwei ,Killer’ haben uns direkt nach der Pause das Genick gebrochen. Patsch, Patsch“, sagte Wacker-Trainer Philipp Seeland.

Eingewechselter Ortlepp sieht Rot

Der Coach und die Anhänger sahen danach die schwächste Halbzeit der jungen Nordhäuser in dieser Saison. Wacker kam zu keiner Torchance mehr. Ludwigsfelde ließ Ball und Gegner laufen. Der eingewechselte Lukas Ortlepp musste nach einer Notbremse mit Rot vom Platz (80.). Co-Trainer Ingo Görke folgte nach einem Wutausbruch Richtung Schiri in die Kabine. Ein Foulelfmeter zum 3:0 durch Lemke (86.) machte die Pleite rund. Torhüter Henning war gegen Matuczyk zu spät gekommen.

„Ich war dann froh, dass Schluss war. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht oberligareif. Wenn wir in der Pflicht sind und auf kampfbetonte Gegner treffen, können wir unsere Leistung, die wir sonst immer wieder mal auf’s Feld bringen, nicht abrufen. Doch es geht weiter“, meinte Seeland. Nächsten Samstag in Eilenburg. Der erste Saisonsieg? Eher unwahrscheinlich.

Das könnte Sie auch interessieren: