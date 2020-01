Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vortrag in Ellrich zu optischen Täuschungen

Das Seniorenwerk plant in seinem neuen Café am Schwanenteich in Zukunft Vorträge und Lesungen von Bürgern für Bürger. Diese sollen Fragen und Probleme von allgemeinem Interesse thematisieren – thematisch geht es also um weit mehr als um Pflege und medizinische Fragen.

Den Auftakt bildet am 27. Februar ein Vortrag mit dem Titel „Optische Illusionen“. Beginn ist 19 Uhr. Das Ehepaar Hannelore und Wolfgang Pientka will sich diesem Thema widmen. Betrügt uns unser Auge? Wird mit Tricks gearbeitet? Kann Wasser den Berg herauf fließen? Oder – kann man immer nur eine Treppe hinaufgehen und kommt dann doch wieder unten an? Solchen Fragen spüren die beiden nach.

Der Vortrag soll im wahrsten Sinn nicht trocken, sondern mehr als vergnügliche Plauderei dargebracht werden. Und neben den echten und scheinbaren Unmöglichkeiten wie auch den Irrungen unserer Augen sollen auch Getränke angeboten werden.

Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird aber gebeten Der Erlös soll den notwendigen Arbeiten an der Frauenbergkirche in Ellrich zugutekommen, teilen Hannelore und Wolfgang Pientka mit.