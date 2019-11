Nordhausen NordhausenBei der letzten Abendveranstaltung des Nordhäuser Geschichts- und Altertumsvereins in diesem Jahr spricht Hans-Jürgen Reinhardt aus Nordhausen über „Die Goldene Aue in Geschichte und Gegenwart“. Die ...

Vortrag über Goldene Aue

Bei der letzten Abendveranstaltung des Nordhäuser Geschichts- und Altertumsvereins in diesem Jahr spricht Hans-Jürgen Reinhardt aus Nordhausen über „Die Goldene Aue in Geschichte und Gegenwart“. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. November, im Museum Tabakspeicher in der Bäckerstraße 20 statt und beginnt um 19.30 Uhr. Gäste sind wie immer sehr willkommen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.