Harztor. Die Granate aus dem zweiten Weltkrieg kam in einem Waldstück der Gemeinde Harztor zum Vorschein.

Wanderer findet im Kreis Nordhausen Panzergranate im Wald

Ein Wanderer fand am Sonntagnachmittag in einem Waldstück der Gemeinde Harztor , in der Nähe der Waldgaststätte Braunsteinhaus , einen Munitionsartigen Gegenstand.

Die hinzugerufene Polizei sperrte den Fundort ab und informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dieser konnte den Fund als eine 7,5cm Panzergranate aus dem 2. Weltkrieg identifizieren.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Tauber sicherte den Fund und verbrachte ihn zum Sprengplatz Wernrode wo die Granate vernichtet wird.

