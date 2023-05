Wanderung für kreative Köpfe in die erwachende Natur des Südharzes

Neustadt. Wer kreativ ist und sich gern in der freien Natur aufhält, sollte sich eine besondere Wanderung vormerken. Wann der Frühling rund um Neustadt/Harz im Landkreis Nordhausen genossen werden kann:

Eine Wanderung in die frühlingsfrische Natur ist rund um Neustadt zu erleben. Besonders kreative Menschen sollten sich den 27. Mai, nicht entgehen lassen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Haus des Gastes in der Neustädter Burgstraße.

Geschichten und Gedichte in der erwachenden Natur sollen die Teilnehmer, die auch selbst aktiv und kreativ sein können, verzaubern. Die Tour wird mit angeleiteten Aktionen ergänzt. So lernen die Wanderer den Brauch der berühmten Harzsteine kenne und bemalen selbst einen Stein. Naturführerin Martina Kase freut sich auf viele neugierige und kreative Wanderfreunde.

Anmeldung: martina.kase@gmx.de oder Tel.: 0172 / 82 81 955, Kosten 5 Euro je Person