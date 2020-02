Die Nachwuchsfußballer von Kpawumo in Ghana laufen seit Kurzem in Trikots des SV Bielen auf. Hintergrund ist eine Hilfsaktion des Unternehmens Kurt König, für das Bielens Co-Trainer Sirko Thelemann kürzlich in das afrikanische Land reiste und half.

Warum ghanaische Kinder in Trikots von Bielen kicken

Wenn Kpawumos Nachwuchsfußballer ihr nächstes Spiel bestreiten, dürften die Gegner große Augen machen. Und auch Südharzer würden sicher stutzen, sollten sie sich einmal in das kleine Dorf in Ghana verirren. Immerhin laufen die Kinder hier seit Kurzem in Trikots des SV Bielen auf. Möglich gemacht hat das Bielens Kreisliga-Co-Trainer Sirko Thelemann. Der nämlich weilte für ein Entwicklungshilfeprojekt seines Arbeitgebers, der Kurt-König-Baumaschinen GmbH, in dem westafrikanischen Staat am Golf von Guinea.

Das 1932 in Nordhausen gegründete Unternehmen mit Sitz in Einbeck betreibt nicht nur Tochterfirmen in baltischen Ländern wie Litauen und Lettland, sondern unterstützt auch an anderen Ecken der Welt. „Wir möchten Wissen und Kapital dort hinbringen, wo es gebraucht wird“, schreibt die Firma über ihre Kooperation mit dem Göttinger Verein Kpawumo, der der Jugendarbeitslosigkeit Ghanas entgegenwirken will. Entstanden ist aus dieser Zusammenarbeit eine Berufsschule für Schreiner und Schneider, die voriges Jahr eingeweiht wurde. „Dieses Mal haben wir den Spatenstich für einen Unterstand gefeiert, unter dem die Schreiner geschützt vor der Sonne arbeiten können“, nennt Thelemann den Grund für die neuerliche Reise, die eine abenteuerliche gewesen sei. Durch Verspätungen und einen ungeplanten Zwischenstopp in Äthiopien habe man 37 Stunden gebraucht. Lohn der langen Anreise: Die Dankbarkeit der Menschen, die trotz bitterer Armut und heftigen Müllproblemen doch mit dem Wenigen, was sie haben, zufrieden wirkten, wie Thelemann bewundernd festgestellt hat. „Der Torwart hat sich über neue Handschuhe gefreut wie ein Schneekönig“, erinnert sich ein begeistertes Bielsches Urgestein, das schon seit seinem sechsten Lebensjahr für den SV spielt. Und das für den heimischen Club schon einige Talente ausgespäht hat. „Am liebsten hätte ich die Jungs alle mitgenommen“, sagt er voller Sympathie. Mehr Informationen zum Hilfsprojekt: www.kurt-koenig.de/ghana/