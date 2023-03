Was ist los im Südharz?

Nordhausen. Wochenendtipps der Redaktion: Springturnier, jüdische Musik und beispielsweise ein Drachenfest locken. Hier ein Überblick über interessante Veranstaltungen im Landkreis Nordhausen.

Ob sportlich oder kulturell – im Südharz ist an diesem Wochenende für jeden Geschmack etwas dabei. Hier eine Übersicht über interessante Veranstaltungen im Landkreis Nordhausen.

Springturnier in Herreden

Ein Gelände-Springturnier ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr auf der Forst-Farm in Herreden zu erleben. Dem Turnier voraus ging ein zweitägiger Lehrgang, so dass sich die Pferde nach der langen Winterpause an die Naturhindernisse gewöhnen konnten. Die kleinen und großen Vielseitigkeitsreiter kommen aus mehreren Bundesländern. Der Eintritt wie auch das Parken sind kostenfrei.

Sportlich zum Poppenberg

Eine sportliche Wanderung mit meditativer Entspannung für zehn Teilnehmer wird am Samstag in Ilfeld angeboten. Die vier- bis sechsstündige Tour startet 10 Uhr am Parkplatz neben der Kirche. Sportlich geht es auf den Poppenberg. Nach der mittelschweren Wanderung wird meditativ Kraft getankt. Die Kosten betragen 15 Euro. Anmeldung unter Telefon: 0163/ 6 27 32 58 oder auch per E-Mail: ezw_maria_muellner@gmx.de.

Drachenfest mit Puppenspiel

Heldenhaft geht es am Samstag in Heringen zu. An der St.-Michaelis-Kirche steigt das Drachenfest der evangelischen Kirchengemeinde, das eine biblische Geschichte thematisiert. Eröffnet wird es um 10 Uhr mit einem 20-minütigem Puppenspiel für Kinder, die anschließend die Spiel- und Bastelstände erobern können. Für 11.40 Uhr ist ein Drachenkampf vorgesehen.

Lieder zum Schabbat

Die jüdisch-israelischen Kulturtage in Nordhausen gehen am Samstag um 19.30 Uhr im Tabakspeicher von Nordhausen in die zweite Runde. Das Erfurter Misrach-Ensemble ist mit jüdischer Musik zu Gast: Unterstützt wird es vom Nordhäuser Percussionisten Klaus Hagedorn. Zentrales Thema des Abends ist der Schabbat.

Metal in „Kleiner Freiheit“

Der Kulturverein „Kleine Freiheit“ eröffnet die Saison mit einem Metal-Konzert. Am Samstag spielen ab 19 Uhr unter dem Motto „Live Stage Metal“ die Bands Creed Of Pain“, „Nell Inc.“, „Tinnitus Attack“ und „Volstom“ in der Freundschaftsstraße 2. Einlass ist 18.30 Uhr, Karten zu je zehn Euro gibt es an der Abendkasse.

Musikalische Rarität im Dom

Eine musikalische Rarität erklingt am Sonntag um 18 Uhr im Nordhäuser Dom. Kantor Michael Goos spielt die „Symphonie de la Passion“ – ein beeindruckendes Stimmungsbild der Leidensgeschichte Jesu – von Paul de Maleingreau. Pfarrer Wolf-Johannes von Biela begleitet die Musik mit Lesungen und persönlichen Gedanken. Der Eintritt ist frei.

Kleiderbasar

Den 41. Kinderkleidungsbasar in Neustadt hat der Waldbad-Förderverein organisiert. Wer mag, , kann am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr oder am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr im Saal Hohnstein auf die Suche nach Kinderkleidung gehen. Auch Spielzeug und Babyausstattung sind zu haben. Schwangere können bereits Freitag ab 14 Uhr kommen. Der Förderverein des Kindergartens Herrmannsacker steuert Kaffee und Kuchen bei.