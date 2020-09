So sahen wohl auch die Schreibtische mancher Südharzer aus, als im Frühjahr die Arbeit von daheim modern wurde. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Südharz: Was von der Heimarbeit übrig bleibt

Arbeiten von zu Hause. Der Traum vieler, die sich schon länger über nervige Kollegen oder den lange Anfahrtsweg zum Büro geärgert haben, erfüllte sich für fast jeden vierten Arbeitnehmer in Deutschland ab Frühjahr schlagartig. Auch einige Nordhäuser Unternehmen nutzten dabei das Homeoffice als Arbeitsweise in Zeiten des Corona-Lockdowns. Die Erfahrungen damit fallen zwar positiv aus. Allerdings scheint mittlerweile trotzdem in vielen Firmen klassische Büroarbeit wieder Normalzustand zu werden.