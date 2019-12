Weihnachtsbaum-Käufer haben im Südharz die Qual der Wahl

Der Countdown läuft. Es sind noch zwölf Tage bis zum Weihnachtsfest. Und dazu gehört auch der passende Baum. Während manche eher das künstliche Exemplar bevorzugen oder einige ohne einen auskommen, wollen wiederum andere absolut nicht darauf verzichten. Und Letztere haben beim Baumkauf im Landkreis Nordhausen die Qual der Wahl. Denn es gibt zahlreiche Anlaufstellen.

Ein reichhaltiges Angebot gibt es etwa im Geschäft von Judith Srocke in Bleicherode. Nordmann-, Kolorado- und Weißtannen sowie diverse Fichten aus eigenem Anbau sind im Blumencafé „Kultur floral“ in der Kirchstraße zu haben. Darunter finden sich Exemplare von einem bis zu zwölf Metern Höhe. Die Größten gehen jedoch erfahrungsgemäß an Kirchen und Gemeinden. Natürlich zu stabilen Preisen zwischen 12 und 17 Euro pro Baummeter, da die vergangenen zwei Dürrejahre erst den Baumbestand betreffen, der in fünf bis sechs Jahren als Weihnachtsbaum verkauft werden soll. Doch sind hier bereits Ausgleichspflanzungen vorgenommen worden beziehungsweise in Planung, verrät Judith Srocke, die privat den Weihnachtsbaum bevorzugt, den ihre Kinder aussuchen. Geöffnet hat „Kultur floral“ wochentags von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

In der Gärtnerei von Ronald Müller in Wipperdorf können Kunden sich sonntags ihr Exemplar eigenhändig schlagen. Von 10 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr wird dieser Service angeboten. Für wen das nichts ist, der kann sich einen Baum in der Gärtnerei aussuchen, die von montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet hat. Angeboten werden neben Blaufichten und Nordmanntannen sogar Kiefern, die ebenso ihre Abnehmer finden. „Das ist ein Baum, der lange hält. Den können sie bis Ostern stehen lassen“, meint Ronald Müller. Preislich liegen alle Bäume, die bei ihm verkauft werden, zwischen 10 und 15 Euro pro Meter.

Bei seinen Kollegen von den Baumschulen August in Ellrich finden Christbaum-Käufer ebenfalls ein breites Repertoire vor. Hier werden in der Wernaer Straße Nordmanntannen, Rot- und Blaufichten und diverse Arten mit Wurzelballen verkauft. Deren Größe reicht von einem bis zu drei Meter, auf Wunsch auch höher. Die Preise liegen bei den Fichten bei etwa 15 Euro für den laufenden Meter, die Nordmanntannen kosten 18 Euro pro Meter. Die Baumschulen haben von montags bis freitags von 9.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags sind die Mitarbeiter von 9.30 bis 12 Uhr für die Kunden da. Auch der Weihnachtsmarkt, der an diesem Wochenende auf den Markt lockt, kann für die Suche nach einem Baum genutzt werden. Die Baumschulen sind Samstag und Sonntag jeweils ab 14 Uhr mit einem Stand vertreten.

In Nordhausen gibt es gleich mehrere Anlaufstellen für den Erwerb eines Weihnachtsbaumes. So ist ein Garant für die Christbaum-Käufer wieder das Team um Jens Höfer und seinen Schwager Jens Fuhrmann. Seit 1992 schon verkaufen die beiden in der Stadt Bäume aus einer Plantage im Weser Bergland bei Holzminden. „Die Bäume sind immer frisch geschnitten und stammen aus ökologischem Anbau. Dabei wird beispielsweise ohne Pestizide gearbeitet, und zwischen den Bäumen fressen Schafe das Gras weg“, gibt Fuhrmann Einblicke in die Schonungen für Nordmanntannen und Blaufichten, die Einkäufer derzeit neben der Waschstraße am Marktkauf sowie auf dem Blasiikirchplatz finden. Während die Ausstellung gegenüber der Marktpassage zwischen 100 und 200 Bäume zeigt, sei die andere etwa doppelt so groß, schätzt Fuhrmann. Im Angebot sind kleinere Fichten und Nordmanntannen zwischen anderthalb und vier Meter ab 14 Euro das Stück. Geöffnet hat das Team montags bis samstags von 10.30 bis 18 Uhr sowie sonntags zwischen 13 und 18 Uhr. „Und wir verkaufen am Marktkauf sogar Heiligabend bis Mittag“, lockt Höfer.

Ebenfalls schon lange im Geschäft ist der Forstbetrieb Josef Schauerte aus dem Sauerland. „Seit etwa 28 Jahren sind wir bereits in Nordhausen vertreten“, erzählt Uwe Rüssmann. Gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Hellwig bringt er am Standort in der Straßenbahnwendeschleife in der Parkallee Blau- und Rotfichten, Nordmann- oder Nobilistannen in den unterschiedlichsten Größen an den Mann oder die Frau. Die Preise für die Bäume variieren. „Die Nordmann- und Nobilistannen liegen bei 17 Euro pro Meter, die Blau- und Rotfichten zwischen 7 und 12 Euro pro Meter“, erläutert Christian Hellwig, der gern darauf hinweist, dass es sich bei allen Exemplaren um Biobäume handelt. Die beiden sind montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr in der Wendeschleife zu finden. Sonntags hat der Verkauf von 11 bis 16 Uhr geöffnet. „Und dann schaut sogar der Weihnachtsmann vorbei“, sagt Uwe Rüssmann. Bäume vom Forstbetrieb Josef Schauerte gibt es zudem auch am August-Bebel-Platz, bei Brauer-Reisen in der Freiherr-vom-Stein-Straße sowie am Poco-Markt in Sundhausen.

Wer seinen Baum selbst schlagen will, kann dies an diesem Samstag von 10 bis 14 Uhr im Forstort Tiefenbach bei Werther tun.