Weihnachtsmarkt in Ilfeld wirkt sich auf Regionalbuslinie aus

Ilfeld. Eine Bushaltestelle in Ilfeld kann am zweiten Adventswochenende nicht bedient werden. Fahrgäste können aber anderswo zu- und aussteigen.

Aufgrund des Weihnachtsmarktes kommt es in Ilfeld vom 3. bis zum 4. Dezember zu einer geänderten Linienführung auf der Regionalbuslinie 23, kündigen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe an. „Die Haltestelle Ilfeld/Schule kann an diesen Tagen nicht bedient werden“, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. „Die Haltestelle Ilfeld/Kirche wird in Richtung Nordhausen an die B 4 verlegt. Wir bitten unsere Fahrgäste, als Ersatz die Haltestellen Ilfeld/Kirche und Ilfeld/Wiegersdorf zu nutzen.“