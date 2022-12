Weihnachtsmarkt in Lipprechterode lädt ein

Lipprechterode. Lipprechteröder Vereine laden zum Weihnachtsmarkt am 2. Advent rund um das Dorfgemeinschaftshaus ein.

Auch in Lipprechterode wird es in diesem Jahr wieder den beliebten Weihnachtsmarkt geben. Am Sonntag, dem 4. Dezember, ist der Platz rund um das Dorfgemeinschaftshaus in weihnachtlichen Glanz getaucht. Alle ortsansässigen Vereine haben wieder Schönes für den Markt vorbereitet. Auf die Besucher warten Glühwein, Kaffee und Kuchen sowie ein Stand mit Weihnachtssachen. Auch Waffeln sowie andere leckere Sachen werden angeboten. Es ist ein schöner Nachmittag mit gemütlichem Beisammensein geplant, bei dem für jede Generation mit Sicherheit etwas dabei sein wird. Lipprechterode freut sich auf seine Gäste und wünscht schon heute eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmarkt wird am 2. Advent um 13 Uhr eröffnet.