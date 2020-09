Weihnachtsmarkt startet in Nordhausen am 4. Dezember

Auch in diesem Jahr gibt es einen Nordhäuser Weihnachtsmarkt. Er ist vom 4. bis 20. Dezember rund um das Rathaus – einschließlich Lutherplatz –, kündigt Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) an. Der Nikolaiplatz soll Standort des Vereinsweihnachtsmarktes sein.

Der Nordhäuser Weihnachtsmarkt öffnet am 4. Dezember um 16 Uhr vor dem Rathaus. Gastronomen und Schausteller wollen mit Gebäck- und Süßwaren, Imbissständen und Ausschankbetrieben für eine stimmungsvolle Adventszeit sorgen. Für die Kleinsten gibt es wieder einen Wunschbriefkasten, ein Kinderkarussell und einen Märchenwald – diesmal jedoch auf dem Nikolaiplatz vor der Bibliothek.

Auch die Modelleisenbahn für Groß und Klein wird wieder im Foyer des Alten Rathauses aufgebaut, ist jedoch nur durch die großen Fenstertüren zu bestaunen. Da der Adventskalender wegen der umfangreichen Bauarbeiten in diesem Jahr am Theater nicht stattfinden kann, wird er ab dem 1. Dezember auf den Nikolaiplatz verlegt. Täglich um 17 Uhr wird ein Fenster an der Rathaus-Rückseite geöffnet. Aus dem großen Hexenhaus, das in diesem Jahr auf dem Nikolaiplatz im Märchenwald steht, werden dann Weihnachtsmann, Weihnachtsengel und alle Türchen-Paten für Überraschungen sorgen. Zuvor wird ebenfalls täglich, aber schon um 16 Uhr, in der Stadtbibliothek ein Türchen des Adventskalenders geöffnet und in der Bibliothek dazu eine Veranstaltung durchgeführt.

Aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorgaben des Freistaates zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird es besondere Regeln für den Aufenthalt auf dem Weihnachtsmarkt geben. So wird der Markt zwischen den Rathäusern und auf dem Lutherplatz umzäunt. Der Eingang ist am Aar-Brunnen und der Ausgang an der Apotheke am Markt. Eine Zugangsbeschränkung von 800 Personen wird festgelegt. Es besteht Maskenpflicht. An den einzelnen Ständen muss außerdem der markierte Mindestabstand eingehalten werden. Speisen und Getränke dürfen nicht direkt am Stand eingenommen werden, sondern an den aufgestellten Waldschänken.