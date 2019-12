Reiner Stranz (links) leitet seit Mai vorigen Jahres die Außenstelle des Weißen Rings in Nordhausen und wird dabei von Uwe Waldheim unterstützt.

Nordhausen. Ehrenamtliche Opferhelfer hoffen auf mehr Südharzer, die die Außenstelle in Nordhausen unterstützen.

Weißer Ring hilft 25 Opfern von Verbrechen in Nordhausen

Vergewaltigung, häusliche Gewalt, Körperverletzung und sogar versuchte Tötungsdelikte – die Liste der Verbrechen ist lang, unter der Opfer noch lange danach leiden. Der Verein „Weißer Ring“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, all jenen zu helfen. Und auch in diesem Jahr hatte die Nordhäuser Außenstelle wieder alle Hände voll zu tun, wie aus einer Bilanz des Außenstellenleiters Reiner Stranz hervorgeht: Demnach habe der Verein dieses Jahr insgesamt 25 Opfern von Verbrechen geholfen. Überwiegend habe es sich dabei um sexuelle Straftaten gehandelt, teilt Stranz in seinem Jahresrückblick mit.

Der Verein half nicht nur mit tröstenden Worten und Rat, sondern auch mit Geld. So habe die Außenstelle Soforthilfen in Höhe von 2100 Euro zur Linderung finanzieller Not ausgeben können. Zudem wurden zehn Rechtsanwaltsschecks für eine anwaltliche Erstberatung überreicht. Der Weiße Ring ist ein bundesweit tätiger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Vorbeugung von Straftaten. Er wurde 1976 von mehreren Journalisten gegründet. Laut Stranz gibt es in Deutschland 18 Landesverbände mit 400 Außenstellen und rund 2900 professionell ausgebildeten, ehrenamtlichen Helfern. Die Nordhäuser Außenstelle ist seit 1994 tätig. „Wir sind derzeit sechs ehrenamtliche Mitarbeiter“, sagt der Leiter über seine Einrichtung, deren Angebot völlig kostenfrei ist. Finanziert werde der Weiße Ring ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Nachlässe sowie Geldbußen, die von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängt werden. Ziel der kommenden Zeit sei es, sich weiter bekannt zu machen, auch um Ehrenamtliche zu binden. Dafür werbe man bereits in Südharzer Schulen und betreibe Netzwerkarbeit im Kinderschutz, im Familienzentrum und bei der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, sagt der ehemalige Kriminalpolizist Stranz. Betreuung und Informationen gewährt der Weiße Ring telefonisch unter 0151 / 551 646 02 oder 03631 / 479 186.