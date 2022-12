Wenn der Energie-Blackout kommt: Harztor plant Wärmestuben

Harztor. Bürger finden Zufluchtsorte bei zwei Feuerwehren, in einem Gasthaus und in zwei Dorfsälen.

Was tun, wenn der Energie-Blackout kommt? Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (parteilos) ist weit entfernt von Panikmache. Aber er möchte vorbereitet sein, falls im Winter die Strom- und Gasversorgung ausfallen sollten. „Wir haben in den vergangenen Monaten viel Kraft aufgewendet und ein Konzept vorbereitet“, berichtet er.

Die Gemeinde plant für den Notfall Wärmestuben in Ilfeld, Neustadt, Harzungen, Herrmannsacker und Niedersachswerfen. Diese sollen autark beheizt werden können. Dauert der Ausfall länger als acht Stunden, kommen Bürger im Gasthaus „Zum Sachswerfer Handwagen“, bei Feuerwehren in Ilfeld und Harzungen, in den Sälen von Neustadt und Herrmannsacker unter.