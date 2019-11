Wenn die Brücke schwingt wie ein Trampolin

Nordhausen. Fußgänger sorgt sich um Sicherheit auf Brücke in Gerhart-Hauptmann-Straße. Bauwerksprüfung in Nordhausen mit befriedigender Note.

Die Brücke in der Gerhart-Hauptmann-Straße ist sicher. Mit dieser Feststellung hat die Nordhäuser Stadtverwaltung auf die Sorgen eines Nordhäusers reagiert. Der hatte, so beschreibt er es in einer Anfrage, kürzlich auf der Mitte der Brücke gestanden, als ihm drei Lkw entgegenkamen. Durch die Laster „wackelte die Brücke so sehr in sich, dass ich mich ernsthaft frage, ob dies im Bereich des Normalen liegt“. Es fühle sich an, „als ob jemand meinen Kofferraum mit einem Trampolin verwechselt hat“, schreibt er weiter.