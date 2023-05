Apothekerin Eleonore Liebetrau in der Cranach-Apotheke. Zum bundesweiten Protesttag der Apotheken am 14. Juni schließen alle Nordhäuser Einrichtungen an diesem Tag, bis auf notdiensthabende Apotheken, um auf Lieferengpässe und Fachkräftemangel aufmerksam zu machen. Zugleich fordern sie höhere Vergütungen pro Medikament und weniger Bürokratie.