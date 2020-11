Werther: Abschied von Birgit Bartsch nach 39 Jahren

Die Räte der Einheitsgemeinde Werther trafen sich zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr. Als Treffpunkt wählte die Kommune den Saal in Pützlingen, der als größter Veranstaltungsort der Einheitsgemeinde prädestiniert zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen in Corona-Zeiten ist. Sowohl der Mindestabstand zwischen den Personen kann dort gewährleistet werden als auch die Lüftung des Raumes. „Mehr Fenster als hier gehen gar nicht“, betonte Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (parteilos). Verzichten mussten die Abgeordneten allerdings auf ihr gemütliches Beisammensein, wie es sonst im Anschluss an die letzte Sitzung des Jahres üblich ist.

Weidt nutzte die Sitzung, um die langjährige Hauptamtsleiterin der Gemeinde offiziell zu verabschieden. Nach fast 39 Jahren in der Verwaltung geht Birgit Bartsch am 17. Dezember in ihren wohlverdienten Ruhestand. Verabschiedet wurden auch die Schiedsfrauen Claudia Brauer-Henze und Beanke Juch. Beide standen für eine weitere Legislaturperiode nicht mehr zur Verfügung. Die Wahlperiode endete nach fünf Jahren bereits am 25. August. Trotz zweifacher Aufforderung im Amtsblatt zur Einreichung von Bewerbungen für die Schiedsstelle fand sich kein Einwohner der Gemeinde, dieses Amt zu übernehmen. Da aber jede Kommune per Gesetz verpflichtet ist, eine Schiedsstelle zu unterhalten, entschloss sich Werther eine Kooperation mit der Stadtverwaltung in Heringen einzugehen, die zwei Schiedsmänner hat. Eine gemeinsame Schiedsstelle mehrerer Gemeinden ist gesetzlich erlaubt. Die Abgeordneten stimmten der Einrichtung für die Wahlperiode 2020 bis 2023 zu. Es ist eine verkürzte Amtszeit, bedingt durch das Enden der Heringer Legislaturperiode im Jahr 2023.