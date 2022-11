Werther plant einen Weihnachtsmarkt

Werther. Ein Südharzer Ausflugstipp für den 26. November.

Der Weihnachtsmarkt in Großwerther ist am Sonnabend, 26. November, geplant. Um 14 Uhr erklingt Adventsmusik in der Kirche mit den Chören des Wertherschen Karnevalvereins (WKV) und dem Männergesangverein Sundhausen/Werther. Anschließend startet der Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz der Feuerwehr. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder der Feuerwehr Großwerther und des Karnevalvereins. Nebelungs Blumenlädchen bietet Adventsgestecke an. Der Weihnachtsmann hat sich auch angekündigt.