Wieän?! – Die Kolumne aus Nordhausen: Was will uns änne Theaterkritik sare?

Professor Zwanziger (alias Winfried Schmitt) blickt zurück auf eine Diskussionsrunde in der Nordhäuser Traditionsbrennerei.

Unger Kritik verschteht me de Beurteilung ännes Gegenstandes oder änner Handlung anhand von Maßstäben. Das klinget kluch, wa? Dabie äs ze berücksichtige, dasses ungerschiedlichen Arten von Kritiken gitt. Do hätten mie uff der einen Siete de konschtruktive, hällefende Kritik und uff der annern Siete de Theaterkritik.

Was will dann awwer de Theaterkritik bewirke, und was will uns der geneigte Kritiker sare? Kinne Ahnung! Me wärd bim Läsen so änner Kritik öftersch von dem Gedanken beschlächen, dass me uns eijentlich nur zeije will, wie scheene me formuliere kann. Mie därfen jo ah nich vergässe, dass Theaterkritik änne Kunstform äs, und das muss jo ah nich jeder verschtehe. Wenn das Publikum änne Opernufführung scheene finget, dann ässes doch sehre wichtich, dass do wer äs, der dn Lieten erklärt, dasse die Oper nur scheene fingen, weijel se kinne Ahnung hahn.

Am 22. März wor ich bi änner Dischkussion inner Traditionsbrennerei und do war inner Person von Wolfgang Hirsch, än leibhaftiger Theaterkritiker in Läbensgröße dabie. He schtellte sich ah ganz tapfer dn Fraren der Nordhisser Theaterbesucher, die treu zu ihrem Musentempes schtehn.

Er kunnte zwar minne Inschtellung zur Theaterkritik äwwerhaupt und gor nich immecomputere, awwer an einer Schtelle wäre ich bole bi än Schluck von min‘n Hopfenkaltgetränk erstickt. Der Kritiker sahte nämlich, dass jo de Medien de Pflicht zur Kritik hätten. Der war gut.

Horcht mol druff, ich bän der felsenfesten Äwwerzeugungk, wenn hiete än Kohlrabi än Ministerposten in änner Bundesregierung bekleide täte, würde de 4. Macht in unsen Lanne ah das mät Lobpreisungen huldige.

Und wenn in änner Fernsehdischkussionsrunde einer mol värsichtich de Eignung ännes Kohlrabis anzweifelt, wärn die annern scheene äwwern herfalle und inne rechte Ecke schuppe. De große Erleuchtung käme erscht bim Uftauche änner Zein, die ohne große Meckerei den Kohlrabi uffrisst. Nachfolgerin kinnte dann änne Kartuffel wäre, damät de Frauenquote stimmet. Ansunsten hätten mie än Ufschrei der Empörung inner veröffentlichten Meinung.

Ich wünsche uch scheene Ostern bi scheenstem Wetter.