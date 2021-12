Nordhausen. Das stürmische Wetter hält an.

Aufgrund des anhaltenden Sturms in den Höhenlagen des Harzes haben die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) den Zugverkehr wie schon am gestrigen Dienstag auch diesen Mittwoch zwischen den Bahnhöfen Schierke und Brocken eingestellt. Auf dem übrigen Streckennetz laufe der Verkehr fahrplanmäßig, so HSB-Sprecher Dirk Bahnsen. Aktuelle Informationen zu möglichen Fahrplanänderungen hält das Unternehmen auf seiner Homepage unter www.hsb-wr.de bereit.