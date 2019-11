Wieninger fordert Radweg in Sangerhäuser Straße in Nordhausen

Den Neubau eines Radweges im Zuge des derzeitigen Ausbaus der Sangerhäuser Straße fordert SPD-Stadtratsmitglied Andreas Wieninger. „Die Entwicklung ist nicht stehengeblieben. Gerade in Richtung Ammerberg und der Hochschule nutzen auch aufgrund der Zunahme von E-Bikes zusehends mehr Radfahrer die Sangerhäuser Straße, darunter viele Studenten“, hat Wieninger beobachtet. Deshalb sollten entsprechende Vorschläge und Nachbesserungen durch die Nordhäuser Stadtverwaltung erfolgen.

Die Stadtverwaltung reagiert mit Verwunderung auf die Forderung von Wieninger. „Die Gemeinschaftsbaumaßnahme in der Sangerhäuser Straße wurde in diversen Ausschüssen besprochen und dort eindeutige Beschlüsse gefasst. Unter anderem im Stadtentwicklungsausschuss unter Vorsitz von Herrn Wieninger“, antwortet Stadtsprecher Lutz Fischer. Er wirft einen Blick auf die Planung der Baumaßnahme. „Ursprünglich sollten auch die Gehwege einschließlich der Bordanlage grundhaft ausgebaut werden“, erklärt er. Die Kosten dafür hätten sich laut Schätzung auf etwa 980.000 Euro belaufen. Der städtische Anteil hätte 760.000 Euro betragen. „Aufgrund der schlechteren Haushaltslage der Stadt vor etwa einem Jahr wurde jedoch der komplette grundhafte Ausbau inklusive Nebenanlagen verworfen“, sagt Fischer.

„Das Anlegen eines Radweges in der Sangerhäuser Straße wurde im Vorfeld abgeprüft und aus verschiedenen Gründen verworfen“, erläutert Fischer. So hätte sich zum Beispiel die Parkplatzsituation in der Straße massiv verschlechtert. „Und im Bereich der Bushaltestellen mitsamt Aufstellflächen für Fahrgäste wäre der Platzbedarf noch höher gewesen“, argumentiert der Stadtsprecher.

Angesichts dieser Argumente plädiert Wieninger zumindest für eine abgespeckte Radweg-Variante. „Im unteren westlichen Bereich der Sangerhäuser Straße ist der Gehweg auf beiden Seiten recht breit. Einer der beiden Gehwege könnte doch als Radweg genutzt werden“, schlägt der SPD-Politiker vor. „Es ist eine neue Situation entstanden. Deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wie wir für Abhilfe sorgen, um dem veränderten Verkehrsverhalten Rechnung zu tragen“, führt Wieninger aus.